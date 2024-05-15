В 2024 году запланировано обновление тульских парков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Их развитие обсудили на оперативном совещании под председательством врио губернатора Дмитрия Миляева.

Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что это востребованные территории, которые ежегодно посещают миллионы жителей и гостей города. В этом году на развитие парков Тулы выделено 300 млн рублей.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в этом сезоне по поручению Алексея Дюмина сформирована концепция комплексного развития территорий. Уже проектируется благоустройство Рогожинского парка культуры и отдыха им. Тульского Рабочего полка. Также будет разработан проект благоустройства зооуголка Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. П. П. Белоусова.

В этом году в парках обновят асфальтовое покрытие и ограждения. Появятся дополнительные эколавочки и различные в том числе фигуры.

Отдельное внимание уделено инфраструктуре для отдыха детей. Планируется реконструировать все детские площадки, заменить оборудование и покрытие, приобрести новые аттракционы. Кроме того, в ЦПКиО появятся детские площадки, на которых ребята смогут в игровой форме узнавать о достижениях отечественной науки и работе ученых: от физики и химии до экологии и астрономии. Их установят в рамках проекта «Научные детские площадки» (НДП), реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина.

По просьбам посетителей в Белоусовском парке обновят существующие и оборудуют две новые площадки для пляжного волейбола.

Это позволит проводить соревнования регионального и федерального уровня.

Самые масштабные работы в 2024 году предстоят в Рогожинском парке.

Там продолжится обустройство удобных дорожек, детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения.

Новые аттракционы появятся в Комсомольском парке. Там же реконструируют хоккейную коробку.

В Комсомольском и Пролетарском парках установят новые сцены-подиумы. Во все парки закупят новую спецтехнику.

По словам Юрия Панфилова, уже скоро стартует очередной сезон проекта «Лето в парках». Напомним, он реализуется с 2016 года по поручению Алексея Дюмина. В прошлом году более 1200 мероприятий проекта посетили свыше 60 000 человек. В событийном календаре этого года будет сделан акцент на Год семьи. Уже с 1 июня можно будет посещать анимационные детские программы, занятия йогой, мастер-классы по нейрографике, выступления уличных артистов и концерты. Появится детское караоке.

В холодное время года в парке успешно проходила «Зима по-тульски». Состоялось более 800 событий с участием более 45 000 человек. Особенно зрителям полюбился «КиноКаток».

«Все планы по развитию парков необходимо исполнить, а в дальнейшем формировать их с учётом мнения жителей. Мы делаем это в первую очередь для них. Также особенно важно обратить внимание на текущее содержание и обслуживание как парков, так и других общественных пространств», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Также он обратил особое внимание на вопрос исправности аттракционов. Он напомнил начальнику инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрею Клещеву о необходимости постоянно контролировать безопасность таких объектов.

Дмитрий Миляев поддержал инициативу Ассоциации парков России — предстоящим летом провести в Туле парковый форум. Ведущие эксперты по развитию парков и общественных пространств, известные архитекторы и проектировщики смогут обменяться опытом, познакомиться с парками Тулы и предложить свое видение их дальнейшего развития.