В 2024 году запланировано обновление тульских парков

Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что это востребованные территории, которые ежегодно посещают миллионы жителей и гостей города. В этом году на развитие парков Тулы выделено 300 млн рублей.
Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов доложил, что в этом сезоне по поручению Алексея Дюмина сформирована концепция комплексного развития территорий. Уже проектируется благоустройство Рогожинского парка культуры и отдыха им. Тульского Рабочего полка. Также будет разработан проект благоустройства зооуголка Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) им. П. П. Белоусова.
В этом году в парках обновят асфальтовое покрытие и ограждения. Появятся дополнительные эколавочки и различные в том числе фигуры.
Отдельное внимание уделено инфраструктуре для отдыха детей. Планируется реконструировать все детские площадки, заменить оборудование и покрытие, приобрести новые аттракционы. Кроме того, в ЦПКиО появятся детские площадки, на которых ребята смогут в игровой форме узнавать о достижениях отечественной науки и работе ученых: от физики и химии до экологии и астрономии. Их установят в рамках проекта «Научные детские площадки» (НДП), реализуемого по поручению Президента РФ Владимира Путина.
По просьбам посетителей в Белоусовском парке обновят существующие и оборудуют две новые площадки для пляжного волейбола.
Это позволит проводить соревнования регионального и федерального уровня.
Самые масштабные работы в 2024 году предстоят в Рогожинском парке.
Там продолжится обустройство удобных дорожек, детские и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения.
Новые аттракционы появятся в Комсомольском парке. Там же реконструируют хоккейную коробку.
В Комсомольском и Пролетарском парках установят новые сцены-подиумы. Во все парки закупят новую спецтехнику.
По словам Юрия Панфилова, уже скоро стартует очередной сезон проекта «Лето в парках». Напомним, он реализуется с 2016 года по поручению Алексея Дюмина. В прошлом году более 1200 мероприятий проекта посетили свыше 60 000 человек. В событийном календаре этого года будет сделан акцент на Год семьи. Уже с 1 июня можно будет посещать анимационные детские программы, занятия йогой, мастер-классы по нейрографике, выступления уличных артистов и концерты. Появится детское караоке.
В холодное время года в парке успешно проходила «Зима по-тульски». Состоялось более 800 событий с участием более 45 000 человек. Особенно зрителям полюбился «КиноКаток».
«Все планы по развитию парков необходимо исполнить, а в дальнейшем формировать их с учётом мнения жителей. Мы делаем это в первую очередь для них. Также особенно важно обратить внимание на текущее содержание и обслуживание как парков, так и других общественных пространств», — подчеркнул Дмитрий Миляев.
Также он обратил особое внимание на вопрос исправности аттракционов. Он напомнил начальнику инспекции Тульской области по государственному надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Андрею Клещеву о необходимости постоянно контролировать безопасность таких объектов.
Дмитрий Миляев поддержал инициативу Ассоциации парков России — предстоящим летом провести в Туле парковый форум. Ведущие эксперты по развитию парков и общественных пространств, известные архитекторы и проектировщики смогут обменяться опытом, познакомиться с парками Тулы и предложить свое видение их дальнейшего развития.