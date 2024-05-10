Как жителям Тульской области оформить договор купли-продажи земельного участка

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Договор купли-продажи земельного участка — это соглашение, по которому продавец обязуется передать участок покупателю, а покупатель принять участок и уплатить за него определенную денежную сумму.

Что требуется для правильного составления договора? Договор купли-продажи земельного участка заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Согласно требованиям действующего законодательства, в договоре купли-продажи земельного участка необходимо указать данные, позволяющие определить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору:

кадастровый номер земельного участка;

категорию и вид разрешенного использования земельного участка;

адрес или описание местоположения земельного участка;

площадь земельного участка.

В договоре купли-продажи земельного участка должны быть указаны стороны договора, их реквизиты, права и обязанности сторон, а также наличие ограничений зарегистрированных на отчуждаемом земельном участке.

Существенным условием договора является определение цены земельного участка и порядка расчета между сторонами. Без нее договор не будет иметь юридической силы.

— Закон не требует проведения межевания перед сделкой купли-продажи, но практика показывает, что отсутствие определения границ участка может привести к различным проблемам, включая земельные споры с соседями, несоответствие площади земельного участка, наличие охранных зон. В связи с этим, Управление настоятельно рекомендует провести кадастровые работы по межеванию земельного участка, — разъяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.

Также для получения информации о расположении земельного участка в границах каких-либо зон, можно воспользоваться Публичной кадастровой картой. По кадастровому номеру можно найти интересующий участок и увидеть, попадает ли он в какую-либо охранную зону.