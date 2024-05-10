Как жителям Тульской области оформить договор купли-продажи земельного участка

Договор купли-продажи земельного участка — это соглашение, по которому продавец обязуется передать участок покупателю, а покупатель принять участок и уплатить за него определенную денежную сумму.
Что требуется для правильного составления договора? Договор купли-продажи земельного участка заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
Согласно требованиям действующего законодательства, в договоре купли-продажи земельного участка необходимо указать данные, позволяющие определить недвижимое имущество, подлежащее передаче покупателю по договору:
- кадастровый номер земельного участка;
- категорию и вид разрешенного использования земельного участка;
- адрес или описание местоположения земельного участка;
- площадь земельного участка.
В договоре купли-продажи земельного участка должны быть указаны стороны договора, их реквизиты, права и обязанности сторон, а также наличие ограничений зарегистрированных на отчуждаемом земельном участке.
Существенным условием договора является определение цены земельного участка и порядка расчета между сторонами. Без нее договор не будет иметь юридической силы.
— Закон не требует проведения межевания перед сделкой купли-продажи, но практика показывает, что отсутствие определения границ участка может привести к различным проблемам, включая земельные споры с соседями, несоответствие площади земельного участка, наличие охранных зон. В связи с этим, Управление настоятельно рекомендует провести кадастровые работы по межеванию земельного участка, — разъяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Тульской области Татьяна Трусова.
Также для получения информации о расположении земельного участка в границах каких-либо зон, можно воспользоваться Публичной кадастровой картой. По кадастровому номеру можно найти интересующий участок и увидеть, попадает ли он в какую-либо охранную зону.