  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя

В Туле запечатлели смертельно опасный маневр торопливого водителя

Кадры с моментом неосторожного обгона появились в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое между деревней Медвенка и поселком Молодежным на Веневском шоссе в Туле.

На записи видно, как водитель Renault Arkana не убедился в безопасности обгона, и сложившаяся ситуация едва не привела к ДТП. Однако, автомобилиста это не испугало…

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
Дежурная часть
В Туле водитель внедорожника уверенно проехал на красный
сегодня, в 10:00, 11 704 -1
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
Дежурная часть
На ул. Чапаева в Туле встретили «особенного» водителя
вчера, в 20:20, 33 1959 0
В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado
Дежурная часть
В Туле автобус «подрал» Toyota Land Cruiser Prado
вчера, в 15:15, 73 4845 3
Под Тулой водитель Škoda рискнул жизнью во время обгона
Дежурная часть
Под Тулой водитель Škoda рискнул жизнью во время обгона
8 мая, в 21:45, 20 2139 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 16:03 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохамапдднарушение пдд
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на ул. Первомайской автомобиль Kia врезался в автобус
В Туле на ул. Первомайской автомобиль Kia врезался в автобус
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.