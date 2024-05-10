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Туляков приглашают на субботник в усадьбу Федяшево
Фото: https://vk.com/np_rususadba.

Туляков приглашают на субботник в усадьбу Федяшево

Количество мест ограничено.

В Федяшево открывается сезон усадебных субботников. Первый в этом году состоится 11 мая. Об этом сообщается на сайте усадьбы.

Приглашаются все желающие. Для волонтёров из центра Тулы (ул. Менделеевская, 8) будет организован транспорт. Выезд в 9.00.

В субботу с 10.00 до 13.00 запланирована уборка территории и посадка цветов на клумбе перед главным домом.

В 13.00 обед для волонтёров, а затем историческая экскурсия по усадьбе. В 14.30 отъезд в Тулу.

Количество мест в автобусе ограничено. Заявить о своём участии и забронировать место в транспорте можно по телефону: 8 (916) 293 05 15.

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