Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Областное Управление Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» приглашают потребителей и предпринимателей на консультации по всем направлениям потребительского законодательства.

Кроме того, специалисты проконсультируют всех желающих по проблемным вопросам в области розничной торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристских и других услуг. При необходимости будет оказана помощь в подготовке письменной претензии или искового заявления.

Консультации пройдут в среду, 8 мая, с 9.00 до 18.00 в МФЦ по следующим адресам: