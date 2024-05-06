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Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Сотрудники Роспотребнадзора проконсультируют туляков в МФЦ

Выездные консультации состоятся в Туле, Новомосковске и Суворове.

Областное Управление Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» приглашают потребителей и предпринимателей на консультации по всем направлениям потребительского законодательства.

Кроме того, специалисты проконсультируют всех желающих по проблемным вопросам в области розничной торговли, медицинских, финансовых, бытовых, туристских и других услуг. При необходимости будет оказана помощь в подготовке письменной претензии или искового заявления.

Консультации пройдут в среду, 8 мая, с 9.00 до 18.00 в МФЦ по следующим адресам:

  • Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б,
  • Новомосковск, ул. Московская, д. 7,
  • Суворов, ул. Ленина, д. 12.

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