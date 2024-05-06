Где в Туле не будет электроэнергии 7 мая

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Арсенальная, 63,
- ул. Комсомольская, 51,
- ул. М. Горького, 10,
- ул. Металлургов,82, 86, 88,
- ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.), 147-а, 178-а, 178-б,
- ул. Комарова, 50, 52,
- ул. Планировочная, 1-8,
- ул. Белинского, 81, 86, 91,
- ул. Мусоргского, 16,
- ул. Гоголевская, 82, 84, 84-а, 86-а,
- ул. Бундурина, 28, 34,
- ул. Ф. Энгельса, 40,
- ул. Пушкинская, 32,
- ул. Пролетарская, 26,
- пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
- ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
- 13-й пр-д, 20-23,
- пос. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
- ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,
- ул. М. Горького, 21, 25,
- ул. Гагарина, 1,
- пос. Горелки: ул. Горельская, 96-126 (чётн.), 35-51 (нечётн.), 47-а,
- ул. Энтузиастов, 56-70 (чётн.), 47-59 (нечётн.),
- 2-й Горельский пр-д, 10.