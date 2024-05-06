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Где в Туле не будет электроэнергии 7 мая

Где в Туле не будет электроэнергии 7 мая

Публикуем список адресов от «Тулгорэлектросетей»

С 9.00 до 17.00 будут обесточены следующие дома:

  • ул. Арсенальная, 63,
  • ул. Комсомольская, 51,
  • ул. М. Горького, 10,
  • ул. Металлургов,82,  86, 88,
  • ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.), 147-а, 178-а, 178-б,
  • ул. Комарова, 50, 52,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • ул. Белинского, 81, 86, 91,
  • ул. Мусоргского, 16,
  • ул. Гоголевская, 82, 84, 84-а, 86-а,
  • ул. Бундурина, 28, 34,
  • ул. Ф. Энгельса, 40,
  • ул. Пушкинская, 32,
  • ул. Пролетарская, 26,
  • пос. Октябрьский: ул. Карпова, 71, 71-а, 72, 73, 74-а, 76,
  • ул. Шишкова, 14-28 (чётн.), 19-35 (нечётн.), 27-б,
  • 13-й пр-д, 20-23,
  • пос. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
  • ул. Пушкина, 2, 4, 6, 8,
  • ул. М. Горького, 21, 25,
  • ул. Гагарина, 1,
  • пос. Горелки: ул. Горельская, 96-126 (чётн.), 35-51 (нечётн.), 47-а,
  • ул. Энтузиастов, 56-70 (чётн.), 47-59 (нечётн.),
  • 2-й Горельский пр-д, 10.

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