Во сколько тулякам обойдутся куличи и пасхи. Бонус – рецепты

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Для классического кулича необходима пшеничная мука, молоко, сливочное масло, сахар, яйца, изюм, цукаты, сухие дрожжи, ванильный сахар и соль.

Для одного добротного кулича понадобится: муки — 600 г, молока — 250 мл, сахара и сливочного масла — по 150 г. Яиц необходимо 2 штуки (обычно берут отборной категории), цукатов и изюма — по 50 г каждого. Ванилина хватит одной упаковки, а вот дрожжей нужно добавить полторы пачки, так что купить нужно сразу две. Соль — 1 чайная ложка.

В магазине литр молока 3,2% стоит 77,99 руб. по скидке. В кулич пойдёт 250 мл, соответственно — 19,5 руб. Муки нужно добавить на 10,8 руб. (64,99 руб./кг), сахара и масла — на 10 (66,99 руб./кг) и 94,4 (169,99 руб./кг) руб. соответственно. 2 яйца стоят 26 руб. (десяток — 129,99 руб.), изюм — 20 руб. (79,98 руб. за 200 г), цукаты — 18 руб. Полторы пачки дрожжей — 28,2 руб., а ванильный сахар — 7,4 руб. за пачку.

Таким образом, один классический кулич для семьи обойдётся в 234,3 руб.

Рецепт:

Яйца, соль, сахар, ванилин и растопленное сливочное масло нужно добавить к тёплому молоку и дрожжам. Затем просеять муку и часть её добавить к массе. Добавить цукаты и изюм (предварительно залить горячей водой на 10 минут), после чего добавить оставшуюся муку и замесить тесто. Теперь два часа оно поднимается (но не слишком сильно!) в тёплом месте. Далее его нужно вымесить и опустить в форму (можно бумажную или силиконовую) и оставить ещё на час. Выпекать при температуре 180 °C полчаса.

правильное питание? возможно!

Худеющие и спортсмены, вы можете не отказываться от праздника: для вас придумали диетический вариант праздничного угощения. Он менее калорийный и состоит из более натуральных ингредиентов. Для «правильного» кулича понадобится: рисовая мука — 100 г, кукурузная мука — 50 г, разрыхлитель — 5 г, кефир обезжиренный — 150 мл, яйца куриные — 3 шт., изюм — 50 г, заменитель сахара — 3 ст. л. Он продаётся в таблетках, порошке и жидком виде. Для удобства будем считать жидкий сахзам — выходит 45 мл.

Диетический кулич обойдётся в 250,98 руб.: 22 руб. за рисовую муку (109,99 руб./500 г), за кукурузную — 10 руб. (103 руб./500 г), упаковка разрыхлителя стоит 8,99 руб. Яйца и изюм из предыдущего рецепта не подорожали: 39 и 20 руб. Литр обезжиренного кефира стоит 86,99 руб. за литр, так что в куличе его стоимость составит 13 руб. Сахарозаменитель — самая дорогая позиция. Его понадобится добавить на сумму 51 руб. (продаётся по цене 229,99 руб. за 200 г).

Рецепт:

Для приготовления такого кулича белки нужно отделить от желтков, к желткам добавить кефир и перемешать. Затем смешать два вида муки (просеянной!) и добавить разрыхлитель, все сухие ингредиенты ввести к желткам и кефиру и перемешать венчиком. Добавить изюм. Белки нужно тщательно взбить миксером и добавить в основную массу, аккуратно перемешивая лопаткой. Затем тесто перелить в силиконовую форму, чтобы оно заполнило её на две трети, и выпекать 40–45 минут при температуре 180 °C.

творожная пасха

Необычный (и не самый бюджетный) рецепт творожной пасхи содержит белый шоколад и сгущёнку. Для нее потребуется: творог 9% — 300 г (119,99 руб.), масло сливочное 82,5% — 100 г (169,99 руб./180 г) на 94 руб., варёная сгущёнка — 100 г (179,99 руб./370 г) на 48,6 руб., сливки 33-35% — 100 мл (134,99 руб./250 мл) на 54 руб., шоколад белый — 100 г (69,99 руб.), ванильный сахар (7,4 руб.), изюм — 50 г (20 руб.).

Вкуснейшая творожная пасха обойдется в 414,38 руб.

Рецепт:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Творог протереть через сито, масло взбить в пышную массу, к нему добавить варёную сгущёнку и перемешать. В сотейник налить жирные сливки, добавить ванильный сахар, поставить их на огонь и довести до кипения, а затем залить ими поломанный на дольки шоколад и перемешать до однородной массы. Шоколадную смесь отправить к творогу и перемешать миксером. Изюм промыть и залить кипятком на 10 минут, потом просушить и добавить к массе. Форму для пасхи наполнить творожной массой. Заморозить, а затем оставить на 3 часа для размораживания.

Кстати, цены на яйца сейчас снизились на 28,5%, рассказал Георгий Ткаченко, заместитель руководителя птицефабрики «Тульская»: