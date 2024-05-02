Роспотребнадзор закрыл в Туле сразу 5 кафе: в блюдах нашли кишечную палочку

В Туле сотрудники Роспотребнадзора внепланово проверили деятельность кафе «Чайхана» (Новомосковское шоссе, 19/3), кафе «Сказка Востока» (ул. Льва Толстого, 82), кафе «Чайхана» (ул. Рязанская, 7), кафе «Чайхана» (ул. Кауля, 20), кафе «Чайхана» (ул. Каминского, 2).
В ходе проверки сотрудниками установлено, что в блюдах данных заведений обнаружены бактерии кишечной палочки. По результатам рассмотрения материалов в Центральном районном суде города Тулы работа заведений приостановлена на следующие сроки:
- кафе «Чайхана» (Новомосковское шоссе) — 60 суток;
- кафе «Сказка Востока» — 60 суток;
- кафе «Чайхана» (ул. Рязанская) — 45 суток;
- кафе «Чайхана» (ул. Каминского, 2) — 90 суток;
- кафе «Чайхана» (ул. Рязанская, 7) — 90 суток.