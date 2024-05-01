Рейд «Грузовик»: в Тульской области инспекторы ГИБДД проверили почти 3000 большегрузов

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 18 по 25 апреля Тульская Госавтоинспекция провела в регионе рейд «Грузовик». Инспекторы проверяли соблюдение законодательства при перевозках грузов, режима труда и отдыха водителей. Особое внимание уделили техническому состоянию транспортных средств.

Сотрудники ГИБДД проверили 2776 грузовых транспортных средств, выявили 465 нарушений ПДД.

Нарушителей привлекли к административной ответственности:

31 водитель — за управление транспортным средством при наличии неисправностей (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ);

67 водителей — за управление транспортным средством, в отношении которого не оформлена в установленном порядке диагностическая карта (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ);

81 водитель — за управление транспортным средством без тахографа (ст. 11.23 КоАП РФ);

24 водителя — за нарушение правил перевозки грузов, правил буксировки (ст. 12.21 КоАП РФ).

Инспекторы ДПС провели беседы с водителями крупногабаритных транспортных средств. Напомнили, что следует соблюдать установленную скорость движения грузовых автомобилей и прицепов к ним, не нарушать правила остановки и стоянки.