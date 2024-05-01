Делайте гимнастику перед работой на огороде: врачи дали советы тулякам, как сохранить здоровье

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Для садово-огородных работ лучше выбирать утренние или вечерние часы, а в период палящего солнца находиться в тени.

Врачи Тульской городской клинической больницы скорой помощи дали тулякам рекомендации, как входить в рабочий ритм после зимнего перерыва.

Кардиолог, руководитель регионального сосудистого центра Анна Дементьева напомнила, что в весенне-летний период происходит перестройка организма, поэтому у людей с хроническими заболеваниями возможны обострения. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно подготовиться к поездке на дачу: взять с собой необходимые лекарства и тонометр, а при необходимости — посетить врача, чтобы скорректировать лечение.

К работе, требующей значительного физического напряжения, — например, перекопка земли, вырубка деревьев, — нужно приступить после предварительной подготовки. Иначе возрастает риск внезапного и резкого подъема артериального давления, что чревато инсультом и инфарктом.

Подготовиться к предстоящим нагрузкам помогут суставная гимнастика, наклоны и приседания.

— Людям с болезнями сердечно-сосудистой системы противопоказана работа с наклоном вперед, вниз головой. Для садово-огородных работ лучше выбирать утренние или вечерние часы, а в период палящего солнца находиться в тени. Не стоит работать до изнеможения — все должно быть в меру. В случае появления одышки, болей в груди, которые не проходят в течение 10-15 минут, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, — сказала Анна Дементьева.

По словам травматолога Сергея Голованова, в майские праздники увеличивается число ожогов и травм, связанных с использованием газонокосилок, триммеров, бензопил. Врач напомнил, что во время работы с травмоопасными инструментами нужно соблюдать технику безопасности и исключить употребление алкоголя.

Как сообщает минздрав Тульской области, при ожогах не следует мазать рану подсолнечным маслом, сметаной или другими продуктами. Это только ухудшит ситуацию. Пораженное место надо обработать мазью, гелем или спреем от ожогов.

При отдыхе на природе следует позаботиться о защите от клещей. В этом помогут репелленты, которые наносятся на одежду, а не на открытые участки тела. Обработку одежды нужно провести несколько раз. При укусе клеща нужно немедленно обратиться в ближайший травмпункт: в Туле — на ул. Первомайской, 13 (взрослый травмпункт), ул. Бондаренко, 39 (детский травмпункт). Жители районов могут обратиться в травмпункты районных больниц.