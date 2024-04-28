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Ясная Поляна подвела итоги молодежного проекта «Толстой без бороды — 2024»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Ясная Поляна подвела итоги молодежного проекта «Толстой без бороды — 2024»

В Доме культуры «Ясная Поляна» состоялся марафон-читка второго сезона проекта.

Перед гостями выступили тульские хореографические коллективы, студенты Высшей школы сценических искусств и учащиеся Тульского областного колледжа культуры и искусств.

«Толстой без бороды» — проект музея-усадьбы «Ясная Поляна», в котором молодые авторы переосмысляют творчество Льва Николаевича. В этом году стартовал второй сезон проекта, тема которого — «После Толстого». Работа развернулась в двух направлениях — «Фанфикшн» и «Хореография» — и была реализована по законам театра, где текст предваряет сценические решения.

Во втором сезоне партнером проекта стала Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). Доцент ВШСИ, хореограф Ренат Мамин работал с танцевальными коллективами, а доцент ВШСИ, драматург Олжас Жанайдаров курировал направление «Фанфикшн».

Перед участниками направления «Фанфикшн» стояла задача создать продолжения, предыстории или сюжетные ответвления некоторых произведений Льва Толстого. 18 юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет работали над текстами два месяца. Итогом работы стали 14 текстов, из которых жюри выбрало четыре лучших. Жюри оценивало оригинальность идеи и сюжета, увлекательность, грамотность и литературный стиль.

— Часть авторов написали самобытные истории, которые лишь отталкиваются от оригинала. Другие предпочли включить собственные эпизоды в повествование Толстого. Но в обоих случаях участники стремились попасть в стилистику Льва Николаевича и бережно отнеслись к толстовскому литературному наследию», — говорит руководитель проекта «Толстой без бороды Ольга Глазунова.

Тексты троих победителей прочитали со сцены студенты Высшей школы сценических искусств: первокурсники мастерских Олега Тополянского и Константина Райкина и третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Студенты четвертого курса Тульского областного колледжа культуры и искусств по специальности «Театральное творчество» прочитали текст четвертого победителя.

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— Мы со студентами-первокурсниками работали с текстом, который называется «Нечаянная краюшка» по произведениям Толстого «Нечаянно» и «Первый винокур». Чтобы лучше его понять, мы сначала обратились непосредственно к рассказам Льва Толстого. Если ты знаком с текстами Льва Николаевича, ты видишь, что имел в виду современный автор, параллели, на чем строится юмор — это дает больший объем. Мне очень понравился текст, работать с ним было одно удовольствие, — рассказывает старший преподаватель ВШСИ, актриса театра «Сатирикон» Полина Райкина.

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Также на основе фанфиков участники направления «Хореография» создавали собственные танцевальные постановки, которые представили на суд жюри 21 апреля 2024 года. Перед участниками стояла сложная задача — не пересказывая текст фанфика, передать те эмоции и смыслы, которые авторы вложили в свои произведения.

— Важна сюжетная нить, за которую можно зацепиться в тексте, и поставить по ней хореографию. Наш текст был построен на переписке. Письма мы и обыграли в своей постановке. Но все равно это было сложно — мы начинали, бросали и начинали заново, — рассказывает руководитель театр танца «Элегия» Наталья Михно.

По итогам конкурса перед зрителями 27 апреля выступила яснополянская «Элегия», занявшая первое место, с собственным воплощением фанфика Ники Ряховской и Елены Соломиной «Пробуждение» по произведению «Отец Сергий». Второе место и право также выступить на марафоне-читке получили два тульских коллектива: «Элевация» и «Ника dance company», по-разному переосмыслившие текст Надежды Берлевой «Метель» по одноименному рассказу.

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Марафон-читка завершился награждением победителей второго сезона проекта «Толстой без бороды».

 

Первый сезон молодежного проекта «Толстой без бороды» был реализован музеем-усадьбой «Ясная Поляна» при участии Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ». Проект стартовал в октябре 2022 года и завершился в сентябре 2023 года. В нем приняли участие около 100 юношей и девушек от 16 до 22 лет из Тулы и Тульской области. Участники работали в направлениях «Комикс», «Видеография» и «Хореография».
 

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