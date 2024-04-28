Ясная Поляна подвела итоги молодежного проекта «Толстой без бороды — 2024»

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Перед гостями выступили тульские хореографические коллективы, студенты Высшей школы сценических искусств и учащиеся Тульского областного колледжа культуры и искусств.

«Толстой без бороды» — проект музея-усадьбы «Ясная Поляна», в котором молодые авторы переосмысляют творчество Льва Николаевича. В этом году стартовал второй сезон проекта, тема которого — «После Толстого». Работа развернулась в двух направлениях — «Фанфикшн» и «Хореография» — и была реализована по законам театра, где текст предваряет сценические решения.

Во втором сезоне партнером проекта стала Высшая школа сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина). Доцент ВШСИ, хореограф Ренат Мамин работал с танцевальными коллективами, а доцент ВШСИ, драматург Олжас Жанайдаров курировал направление «Фанфикшн».

Перед участниками направления «Фанфикшн» стояла задача создать продолжения, предыстории или сюжетные ответвления некоторых произведений Льва Толстого. 18 юношей и девушек в возрасте от 17 до 23 лет работали над текстами два месяца. Итогом работы стали 14 текстов, из которых жюри выбрало четыре лучших. Жюри оценивало оригинальность идеи и сюжета, увлекательность, грамотность и литературный стиль.

— Часть авторов написали самобытные истории, которые лишь отталкиваются от оригинала. Другие предпочли включить собственные эпизоды в повествование Толстого. Но в обоих случаях участники стремились попасть в стилистику Льва Николаевича и бережно отнеслись к толстовскому литературному наследию», — говорит руководитель проекта «Толстой без бороды Ольга Глазунова.

Тексты троих победителей прочитали со сцены студенты Высшей школы сценических искусств: первокурсники мастерских Олега Тополянского и Константина Райкина и третьекурсники мастерской Анны Ивановой-Брашинской. Студенты четвертого курса Тульского областного колледжа культуры и искусств по специальности «Театральное творчество» прочитали текст четвертого победителя.

— Мы со студентами-первокурсниками работали с текстом, который называется «Нечаянная краюшка» по произведениям Толстого «Нечаянно» и «Первый винокур». Чтобы лучше его понять, мы сначала обратились непосредственно к рассказам Льва Толстого. Если ты знаком с текстами Льва Николаевича, ты видишь, что имел в виду современный автор, параллели, на чем строится юмор — это дает больший объем. Мне очень понравился текст, работать с ним было одно удовольствие, — рассказывает старший преподаватель ВШСИ, актриса театра «Сатирикон» Полина Райкина.

Также на основе фанфиков участники направления «Хореография» создавали собственные танцевальные постановки, которые представили на суд жюри 21 апреля 2024 года. Перед участниками стояла сложная задача — не пересказывая текст фанфика, передать те эмоции и смыслы, которые авторы вложили в свои произведения.

— Важна сюжетная нить, за которую можно зацепиться в тексте, и поставить по ней хореографию. Наш текст был построен на переписке. Письма мы и обыграли в своей постановке. Но все равно это было сложно — мы начинали, бросали и начинали заново, — рассказывает руководитель театр танца «Элегия» Наталья Михно.

По итогам конкурса перед зрителями 27 апреля выступила яснополянская «Элегия», занявшая первое место, с собственным воплощением фанфика Ники Ряховской и Елены Соломиной «Пробуждение» по произведению «Отец Сергий». Второе место и право также выступить на марафоне-читке получили два тульских коллектива: «Элевация» и «Ника dance company», по-разному переосмыслившие текст Надежды Берлевой «Метель» по одноименному рассказу.

Марафон-читка завершился награждением победителей второго сезона проекта «Толстой без бороды».

Первый сезон молодежного проекта «Толстой без бороды» был реализован музеем-усадьбой «Ясная Поляна» при участии Благотворительного фонда Владимира Потанина в рамках конкурса «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ». Проект стартовал в октябре 2022 года и завершился в сентябре 2023 года. В нем приняли участие около 100 юношей и девушек от 16 до 22 лет из Тулы и Тульской области. Участники работали в направлениях «Комикс», «Видеография» и «Хореография».

