  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На трассе М-4 в Тульской области нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На трассе М-4 в Тульской области нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции
Фото пресс-службы Автодора.

На трассе М-4 в Тульской области нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции

Это поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге.

В этом году на М-4 «Дон» отремонтируют около 200 км и нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщает Автодор.

Речь идет о горизонтальной разметке, которая выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Она появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:44 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Автодоргоризонтальная разметка

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Суд рассмотрит дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковочного места
Суд рассмотрит дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковочного места
Прокуратура организовала проверку по факту прорыва канализации в Тульской области
Прокуратура организовала проверку по факту прорыва канализации в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.