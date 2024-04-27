На трассе М-4 в Тульской области нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции

Фото пресс-службы Автодора.

В этом году на М-4 «Дон» отремонтируют около 200 км и нанесут экспериментальную разметку для соблюдения безопасной дистанции. Об этом сообщает Автодор.

Речь идет о горизонтальной разметке, которая выглядит как серия стрелок или галочек (шевронов). Она появится в Московской, Тульской, Липецкой, Ростовской областях и Краснодарском крае. Это поможет водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге. Видя перед собой два шеврона до впереди идущей машины, водитель может быть уверен, что держит необходимую дистанцию.