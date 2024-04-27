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Прокуратура организовала проверку по факту порыва канализации в Тульской области

Прокуратура организовала проверку по факту порыва канализации в Тульской области

По результатам проверки будут приняты меры.

Прокуратура Донского заинтересовалась публикацией в СМИ с заголовком «Течет люк канализации уже неделю». Сотрудники надзорного ведомства организовали проверку и выехали на место. 

Установили, что содержание канализационных сетей возле дома № 1 по улице Учительской микрорайона Северо-Задонск осуществлялось ненадлежащим образом. Это и привело к их порыву и разлитию стоков на местность.

— В настоящее время запрошена документация на канализационные сети, правоустанавливающие документы, определяется организация, ответственная за их содержание, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

По результатам проверки прокуратура города примет исчерпывающий комплекс мер реагирования.

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прокуратура Тульской областиДонской

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