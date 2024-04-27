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Суд рассмотрит дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковочного места

Суд рассмотрит дело туляка, учинившего поножовщину из-за парковочного места

Злоумышленник признал свою вину частично.

Прокуратура Привокзального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 41-летнего туляка. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Конфликт произошел на парковке возле дома № 33 по ул. Седова вечером 3 февраля. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил мужчину в область паха складным ножом. Позже виновник скрылся с места происшествия. 

— Мужчина причинил телесные повреждения, имеющие медицинские критерии тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Вину обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Привокзальный районный суд, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

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