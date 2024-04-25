Минздрав РФ зарегистрировал аналог самого дорогого в мире лекарства

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Минздрав зарегистрировал отечественный аналог спинразы (международное непатентованное наименование — нусинерсен). Об этом сообщает издание «Ведомости».

Как подчеркивает источник, это – одно из самых дорогих лекарств в мире, применяемого для терапии всех типов спинальной мышечной атрофии (СМА) у детей и взрослых. Его будет выпускать биотехнологическая компания «Генериум». Пока что ФАС не определила цену лекарства.

По информации минздрава Тульской области, в регионе ведется реестр детей, больных СМА.

Данный диагноз поставили 13 тулякам.

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СМА – редкое неизлечимое генетическое заболевание, поражающее двигательные нейроны спинного мозга и приводящее к нарастающей мышечной слабости.

Один из известных туляков с диагнозом СМА – Саша Архипов, ему в 2021 году собрали 150 млн руб. на укол самого дорогого в мире лекарства Zolgensma. Инъекция смогла остановить развитие болезни.