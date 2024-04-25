В Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

26 апреля с 9.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта в Денисовском переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
Это связано с проведением работ по удалению аварийного дерева.
26 апреля с 9.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта в Денисовском переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.
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