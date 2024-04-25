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В Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

В Денисовском переулке Тулы временно ограничат движение транспорта

Это связано с проведением работ по удалению аварийного дерева.

26 апреля с 9.00 до 14.00 будет ограничено движение транспорта в Денисовском переулке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда.

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