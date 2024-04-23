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В Туле среди детей 7-14 лет выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Фото: ru.freepik.com.

В Туле среди детей 7-14 лет выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Рост составил 16%.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрировано 2676 случаев ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 70% и ниже уровня предыдущей недели на 2%. Конкретно в Туле за указанный период заболели 1307 человек.

По данным Управления Роспотребнадзора по Тульской области, рост заболеваемости отмечается только среди детей в возрасте 7-14 лет — на 16%.

За неделю в области зарегистрировано два случая заболевания гриппом, в том числе у 1 ребенка и 1 взрослого. Госпитализирован один человек. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

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