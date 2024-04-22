В пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень

Фото Алексея Пирязева.

В понедельник в Центральной России ожидаются скоротечные ливни, грозы и ветер порывами до 15 м/с. Днем воздух прогреется до +18°, что на 5° выше нормы.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», во вторник похолодает до +9…+14 °С, пройдут дожди.

Среда станет единственным погожим будним днем. Осадков не ожидается. Ночью будет 0…+5 °С, днём — +13…+18 °С.

В четверг погода снова начнет портиться — местами пройдут дожди. Ночная температура установится до +3…+8 °С, в дневные часы — до +14…+19 °С.

— Окончание недели будет наиболее дождливым — без зонтов, плащей и непромокаемой обуви не обойтись. Только за пятницу на Центральную Россию обрушится тропический ливень интенсивностью до 30 мм, что составляет около 80% месячной нормы. В сумерках будет не ниже +8…+13 °С, в светлое время суток +13…+18 °С, — прогнозируют синоптики.

В субботу дожди пойдут постепенно на убыль. В воскресенье окончательно распогодится, воздух прогреется до +15…+20 °С.