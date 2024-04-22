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Двое мужчин развели пожилых тульских пенсионеров на 2,49 млн рублей: суд вынес приговор
Фото Артема Жильцова.

Двое мужчин развели пожилых тульских пенсионеров на 2,49 млн рублей: суд вынес приговор

Некоторым пострадавшим было 100 лет.

Государственный обвинитель Узловской межрайонной прокуратуры поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего гражданина Республики Киргизия. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба.

Так, в августе прошлого года обвиняемый вступил в сговор с неизвестным лицом. Тот позвонил восьми тулякам и сообщил, что их родственники якобы попали в ДТП. Причем в качестве жертв злоумышленник выбирал весьма пожилых людей в возрасте от 75 до 100 лет. Для оказания материальной помощи на лечение потерпевших он требовал с них денежные средства.

Выполняя роль курьера, подсудимый забрал у пожилых пенсионеров денежные средства в сумме 2,49 млн рублей. Эти деньги он перечислил на электронные счета неустановленных лиц, оставив часть себе в качестве вознаграждения.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — отметили в пресс-службе облпрокуратуры. 

Гражданские иски всех потерпевших удовлетворили в полном объеме.
В отношении соучастника преступлений уголовное дело выделено в отдельное производство. Приговор в законную силу не вступил.

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Фотограф:
сегодня, в 11:33 0
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Узловская межрайонная прокуратурапрокуратура Тульской области

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