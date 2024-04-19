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Погоня со стрельбой: сотрудники ДПС задержали в Туле пьяного угонщика

Погоня со стрельбой: сотрудники ДПС задержали в Туле пьяного угонщика

Публикуем оперативное видео.

16 апреля в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-2110 из посёлка Маслово. Информацию передали всем полицейским патрулям, и в скором времени один из экипажей ДПС заметил машину, подходящую под описание, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Включив спецсигналы, через громкоговорящее устройство полицейские потребовали водителя остановиться, однако тот попытался скрыться. Полицейские организовали погоню, предупреждали нарушителя о применении табельного оружия, но лихач игнорировал стражей порядка, неоднократно нарушая ПДД. 

Тогда один из инспекторов произвёл предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных — по колёсам преследуемой легковушки. У села Федоровка нарушитель остановился и попытался оказать сопротивление подоспевшим полицейским, но был задержан. 

Угонщиком легковушки оказался 30-летний пьяный туляк. Отметим, что мужчина отказался от медосвидетельствования. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело и составлен ряд административных протоколов. 

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