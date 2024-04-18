  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. Волейбольная «Тулица» уверенно переиграла «Уралочку-НТМК»: фоторепортаж - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 72 - MySlo.ru
  5. Волейбольная «Тулица» уверенно переиграла «Уралочку-НТМК»: фоторепортаж - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 72 - MySlo.ru
  6. Волейбольная «Тулица» уверенно переиграла «Уралочку-НТМК»: фоторепортаж - Новости тульского спорта – Фотогалерея, фото 72 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
20 апреля в кластере «Октава» пройдет масштабный фестиваль креативных индустрий
Фото Алексея Пирязева, из архива Myslo и предоставлено кластером «Октава».

20 апреля в кластере «Октава» пройдет масштабный фестиваль креативных индустрий

«Октава» отмечает шестой день рождения и приглашает присоединиться к празднику.

Когда: 20 апреля, 12.00-22.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава», Центральный переулок, 18.

Вход свободный.

12+

Фестиваль креативных индустрий «Октава-6» объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством. Мероприятия от активов кластера, друзей и партнеров наполнят всё пространство «Октавы».

Откроет праздник перформанс от театра «КАМ».

После торжественного открытия состоится познавательный паблик-ток на тему «Творческие кластеры как двигатель креативной экономики» при участии ярких проектов — московского «Суперметалла», «Севкабель Порта» из Санкт-Петербурга и «C52» из Ростова-на-Дону.

С лекцией «Эффективные коммуникации» выступит Дмитрий Мезенцев — основатель школы коммуникаций, тренер по эффективным коммуникациям и переговорам.

Затем при поддержке молодежного проекта «Октава_Ю» состоится встреча с актерами Софьей Аржаных (мини-сериал «Шпион» на Первом канале, сериал «Цикады»)…

IMG_5380.JPG

…и Егором Абрамовым (сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», драма «Алиса не может ждать», документальный фильм Сергея Минаева «Девяностые»). Ребята расскажут о своем пути от тульских старшеклассников до участия в крупных федеральных проектах.

photo1712648405 (1).jpeg

 

Маша Сомик — мультидисциплинарная художница, выпускница Лондонского колледжа, арт-педагог; участница персональных и групповых выставок в Москве, Владимире, Выксе, Лондоне, Неймегене, участница Rotterdam Art week, расскажет про коммерческий успех в искусстве и то, как стать востребованным художником.

photo1713189678 (1).jpeg

А актер театра и кино Федор Федотов расскажет о том, «Как стать актером и монетизировать свой талант».

На первом этаже расположатся маркет от Party Market с печатной продукцией и изделиями локальных производителей, фотозоны, локации диджитал-художников и иллюстраторов.

На втором этаже гостей ждут бесплатные экскурсии по мультимедийным и временным экспозициям Музея станка и творческие мастер-классы, которые могут стать началом пути в креативной профессии. В зале временных экспозиций будет представлена новая выставка.

На третьем этаже Высшая техническая школа проведет межрегиональные соревнования по разработке настольных игр «Игротехнодрайв» в рамках проекта «Тульский игродел». При участии в мероприятиях проекта идея игры может дойти до полноценной реализации — производства коробочной версии. Сопровождать процесс будут преподаватели по игропрактикам и геймдизайну, а также лучшие гейммастера России. Заявку на участие можно отправлять до 18 апреля на сайте. Количество участников в команде — от 2 до 5 человек. Также в течение дня на третьем этаже можно поиграть с друзьями в различные настольные игры.

В Павильоне кластера, в скейтпарке «База», состоятся показательные выступления на самокатах, скейтах и роликах.

67393c0c-f541-4596-aae8-458ae96db2d6_3.jpg

В IT-гараже от Intensa всех гостей ждет зона отдыха с мягкими пуфами и компанией айтишников. Вечером среди всех участников викторины ребята разыграют 10 художественных книг из жанра научной фантастики.

В лектории библиотеки пройдут мастер-классы по созданию диджитал-иллюстрации и открытки с 3D-эффектом, по писательскому и актерскому мастерству, лекции литературного обозревателя Максима Мамлыги и успешного тульского фотографа Руслана Митина.

На веранде кластера состоятся активности от друзей кластера — молодежного многопрофильного центра «Родина»: создание аффирмационных картин, создание общей картины, кастомайзинг футболок в рамках проекта «Арт-код», изготовление чокеров и браслетов из бисера, скетч-баттл.

Музыкальную часть события откроют dj-сеты от проекта ТУНАЙТ. Хедлайнерами станут Сюзанна и КАССЕТА.

1 (28).jpg

Сюзанна — популярная российская певица в жанре современного соула, трип-хопа, электроники, ранее выступавшая с проектом «Мальбэк». С 2020 года Сюзанна занимается сольным творчеством, выпустила совместные треки с IOWA, Хаски, Thomas Mraz, Маслом чёрного тмина, Dose, АИГЕЛ. Клипы Сюзанны набирают миллионы просмотров на YouTube, а видеоработа с песней «Парим» получила 8 международных наград. Недавно Сюзанна записала совместный трек «Прима» с исполнителем КАССЕТА.

КАССЕТА — многогранный и яркий хип-хоп артист, ставший недавним открытием на российской сцене и уже завоевавший множество международных премий (Jager Music Awards, Berlin Music Awards, Music Video Awards, Rome Music Video Awards).

За угощение гостей будут отвечать проекты: кафе «Волна на Октаве» (кофе), NATURA (десерты, напитки), «Черновар» (напитки, гриль), «ХУД.» (бар, настойки, снеки), «Чайка» (авторские коктейли и закуски) и другие.

Полная программа.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 16:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
Октавафестивальафиша
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в центре Тулы запретят продажу алкоголя 20 апреля
Где в центре Тулы запретят продажу алкоголя 20 апреля
Тульский десятиклассник стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике
Тульский десятиклассник стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.