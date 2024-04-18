20 апреля в кластере «Октава» пройдет масштабный фестиваль креативных индустрий

Фото Алексея Пирязева, из архива Myslo и предоставлено кластером «Октава».

«Октава» отмечает шестой день рождения и приглашает присоединиться к празднику.

Когда: 20 апреля, 12.00-22.00.

Где: Творческий индустриальный кластер «Октава», Центральный переулок, 18.

Вход свободный.

12+

Фестиваль креативных индустрий «Октава-6» объединит экспертов со всей страны. Они расскажут про свой путь и поделятся тем, как добиться успеха, занимаясь творчеством. Мероприятия от активов кластера, друзей и партнеров наполнят всё пространство «Октавы».

Откроет праздник перформанс от театра «КАМ».

После торжественного открытия состоится познавательный паблик-ток на тему «Творческие кластеры как двигатель креативной экономики» при участии ярких проектов — московского «Суперметалла», «Севкабель Порта» из Санкт-Петербурга и «C52» из Ростова-на-Дону.

С лекцией «Эффективные коммуникации» выступит Дмитрий Мезенцев — основатель школы коммуникаций, тренер по эффективным коммуникациям и переговорам.

Затем при поддержке молодежного проекта «Октава_Ю» состоится встреча с актерами Софьей Аржаных (мини-сериал «Шпион» на Первом канале, сериал «Цикады»)…

…и Егором Абрамовым (сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», драма «Алиса не может ждать», документальный фильм Сергея Минаева «Девяностые»). Ребята расскажут о своем пути от тульских старшеклассников до участия в крупных федеральных проектах.

Маша Сомик — мультидисциплинарная художница, выпускница Лондонского колледжа, арт-педагог; участница персональных и групповых выставок в Москве, Владимире, Выксе, Лондоне, Неймегене, участница Rotterdam Art week, расскажет про коммерческий успех в искусстве и то, как стать востребованным художником.

А актер театра и кино Федор Федотов расскажет о том, «Как стать актером и монетизировать свой талант».

На первом этаже расположатся маркет от Party Market с печатной продукцией и изделиями локальных производителей, фотозоны, локации диджитал-художников и иллюстраторов.

На втором этаже гостей ждут бесплатные экскурсии по мультимедийным и временным экспозициям Музея станка и творческие мастер-классы, которые могут стать началом пути в креативной профессии. В зале временных экспозиций будет представлена новая выставка.

На третьем этаже Высшая техническая школа проведет межрегиональные соревнования по разработке настольных игр «Игротехнодрайв» в рамках проекта «Тульский игродел». При участии в мероприятиях проекта идея игры может дойти до полноценной реализации — производства коробочной версии. Сопровождать процесс будут преподаватели по игропрактикам и геймдизайну, а также лучшие гейммастера России. Заявку на участие можно отправлять до 18 апреля на сайте. Количество участников в команде — от 2 до 5 человек. Также в течение дня на третьем этаже можно поиграть с друзьями в различные настольные игры.

В Павильоне кластера, в скейтпарке «База», состоятся показательные выступления на самокатах, скейтах и роликах.

В IT-гараже от Intensa всех гостей ждет зона отдыха с мягкими пуфами и компанией айтишников. Вечером среди всех участников викторины ребята разыграют 10 художественных книг из жанра научной фантастики.

В лектории библиотеки пройдут мастер-классы по созданию диджитал-иллюстрации и открытки с 3D-эффектом, по писательскому и актерскому мастерству, лекции литературного обозревателя Максима Мамлыги и успешного тульского фотографа Руслана Митина.

На веранде кластера состоятся активности от друзей кластера — молодежного многопрофильного центра «Родина»: создание аффирмационных картин, создание общей картины, кастомайзинг футболок в рамках проекта «Арт-код», изготовление чокеров и браслетов из бисера, скетч-баттл.

Музыкальную часть события откроют dj-сеты от проекта ТУНАЙТ. Хедлайнерами станут Сюзанна и КАССЕТА.

Сюзанна — популярная российская певица в жанре современного соула, трип-хопа, электроники, ранее выступавшая с проектом «Мальбэк». С 2020 года Сюзанна занимается сольным творчеством, выпустила совместные треки с IOWA, Хаски, Thomas Mraz, Маслом чёрного тмина, Dose, АИГЕЛ. Клипы Сюзанны набирают миллионы просмотров на YouTube, а видеоработа с песней «Парим» получила 8 международных наград. Недавно Сюзанна записала совместный трек «Прима» с исполнителем КАССЕТА.

КАССЕТА — многогранный и яркий хип-хоп артист, ставший недавним открытием на российской сцене и уже завоевавший множество международных премий (Jager Music Awards, Berlin Music Awards, Music Video Awards, Rome Music Video Awards).

За угощение гостей будут отвечать проекты: кафе «Волна на Октаве» (кофе), NATURA (десерты, напитки), «Черновар» (напитки, гриль), «ХУД.» (бар, настойки, снеки), «Чайка» (авторские коктейли и закуски) и другие.

Полная программа.