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Федеральная «Додо Пицца» о случае отравления тулячки: «Мы срочно проверим все пиццерии Тулы»

Федеральная «Додо Пицца» о случае отравления тулячки: «Мы срочно проверим все пиццерии Тулы»

Пресс-служба пиццерии прокомментировала инцидент.

Ранее Myslo со ссылкой на Роспотребнадзор сообщал о временном закрытии кафе «Додо Пицца» на ул. Советской, 56-а. Санитарные врачи нагрянули в пиццерию после получения сообщения об отравлении посетительницы.

Суд рассмотрел протокол и закрыл кафе на 30 дней. Список нарушений, найденных в «Додо Пицце», впечатляет: от грязного оборудования до кишечной палочки на разделочных досках.

18 апреля пресс-служба федеральной сети «Додо Пицца» прокомментировала ситуацию. В частности, в комментарии сообщается:

«Управляющая компания „Додо Пицца“ в России получила информацию о закрытии одной из пиццерий в Туле из-за проверки Роспотребнадзора. Мы находимся в контакте с органами РПН и партнером-франчайзи в Туле для устранения всех замечаний регулятора. <…>

Мы уже предпринимаем шаги, чтобы исправить ситуацию: провели профилактическую дезинфекцию помещений, разбираем инцидент с командой пиццерии, дорабатываем необходимые документы совместно с поставщиками.

Во временно закрытой пиццерии нарушения выявлены впервые. Мы в срочном порядке проводим проверки конкретного ресторана и других заведений города. Пиццерия откроется только после того, как мы удостоверимся в том, что все требования Роспотребнадзора выполнены в полном объеме».

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