В майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы

Перевозчик ЦППК совместно с МЖД внес изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

Движение в Московском транспортном узле:

26 апреля поезда будут ходить расписанием четверга,

27 апреля, 8 мая — расписанием пятницы,

28, 29, 30 апреля, 9–11 мая — расписанием субботы,

1 и 12 мая — расписанием воскресенья,

26—30 апреля, 1 и 8–10 мая в региональных центрах будут внесены точечные корректировки в расписание.

В дни майских праздников будут назначены дополнительные поезда.

На Курском направлении:

№ 7030 Тула — Москва: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая,

№ 7031 Москва — Тула: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая,

№ 7051 Москва — Тула: 27 апреля, 8 мая,

№ 7041 Москва — Тула: 27 апреля,

№ 7040 Тула — Москва: 28 апреля.

На Павелецком направлении:

№ 7302/7304 Узловая — Москва: 28 апреля,

№ 7305/7307 Москва — Узловая: 28 апреля.

Информация о корректировках будет опубликована на официальном сайте ЦППК.