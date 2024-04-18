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В майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы

В майские праздники из Тулы в Москву пустят дополнительные экспрессы

Публикуем расписание.

Перевозчик ЦППК совместно с МЖД внес изменения в расписание пригородных поездов в праздничные дни. С 26 апреля по 13 мая назначено 84 поезда.

Движение в Московском транспортном узле:

  • 26 апреля поезда будут ходить расписанием четверга,
  • 27 апреля, 8 мая — расписанием пятницы,
  • 28, 29, 30 апреля, 9–11 мая — расписанием субботы,
  • 1 и 12 мая — расписанием воскресенья,
  • 26—30 апреля, 1 и 8–10 мая в региональных центрах будут внесены точечные корректировки в расписание. 

В дни майских праздников будут назначены дополнительные поезда. 

На Курском направлении:

  • № 7030 Тула — Москва: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая,
  • № 7031 Москва — Тула: 28 апреля — 1 мая, 4—5, 9–12 мая,
  • № 7051 Москва — Тула: 27 апреля, 8 мая,
  • № 7041 Москва — Тула: 27 апреля,
  • № 7040 Тула — Москва: 28 апреля. 

На Павелецком направлении:

  • № 7302/7304 Узловая — Москва: 28 апреля,
  • № 7305/7307 Москва — Узловая: 28 апреля. 

Информация о корректировках будет опубликована на официальном сайте ЦППК.

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