56 тысяч туляков получают повышенную пенсию

Отделение СФР по Тульской области в два раза увеличивает фиксированную
выплату к страховой пенсии жителям региона при достижении 80-летнего возраста.
На сегодняшний день в нашей области повышенную пенсию получают более 56 тыс. граждан старше 80 лет. Увеличение выплаты происходит в беззаявительном режиме.
— Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством и ежегодно индексируется. В 2024 году ее размер составляет 8134 рубля. Соответственно, по достижении пенсионером возраста 80 лет в текущем году именно эта часть пенсии для него увеличивается вдвое — до 16 269 рублей, — отметили в пресс-службе СФР по Тульской области.
Важно отметить, что увеличение фиксированной выплаты после 80 лет
касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели
социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности по закону не могут претендовать на эту прибавку. Граждане с инвалидностью первой группы получают увеличенную вдвое фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.
Если 80-летнему пенсионеру необходим уход, то оформить выплату
ухаживающему за ним гражданину в размере 1200 рублей можно вне зависимости от увеличения пенсии. Данная выплата перечисляется вместе с пенсией нуждающемуся в уходе. Оплату услуг осуществляет сам пенсионер.
По вопросам начисления пенсий можно обратиться в единый контакт-центр
по номеру 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).