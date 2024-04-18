56 тысяч туляков получают повышенную пенсию

Отделение СФР по Тульской области в два раза увеличивает фиксированную

выплату к страховой пенсии жителям региона при достижении 80-летнего возраста.



На сегодняшний день в нашей области повышенную пенсию получают более 56 тыс. граждан старше 80 лет. Увеличение выплаты происходит в беззаявительном режиме.

— Фиксированная выплата — это гарантированная часть страховой пенсии, сумма которой устанавливается государством и ежегодно индексируется. В 2024 году ее размер составляет 8134 рубля. Соответственно, по достижении пенсионером возраста 80 лет в текущем году именно эта часть пенсии для него увеличивается вдвое — до 16 269 рублей, — отметили в пресс-службе СФР по Тульской области.

Важно отметить, что увеличение фиксированной выплаты после 80 лет

касается только получателей страховой пенсии по старости. Получатели

социальных пенсий, пенсий по потере кормильца и по инвалидности по закону не могут претендовать на эту прибавку. Граждане с инвалидностью первой группы получают увеличенную вдвое фиксированную выплату с момента установления инвалидности и вне зависимости от возраста, поэтому после 80 лет их пенсия также остается прежней.



Если 80-летнему пенсионеру необходим уход, то оформить выплату

ухаживающему за ним гражданину в размере 1200 рублей можно вне зависимости от увеличения пенсии. Данная выплата перечисляется вместе с пенсией нуждающемуся в уходе. Оплату услуг осуществляет сам пенсионер.

По вопросам начисления пенсий можно обратиться в единый контакт-центр

по номеру 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).