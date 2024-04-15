В Тульской области в четвертый раз состоится конкурс поддержки педагогов «Призвание – учить!»

Об этом стало известно 15 апреля на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

«Конкурс „Призвание — учить!“ проводится с 2021 года в рамках соглашения между правительством Тульской области и Благотворительным фондом Михаила Шелкова „Эмпатия“. Он стал дополнительным стимулом для повышения профессионального мастерства педагогов региона», — отметил Алексей Дюмин.

По словам министра образования Тульской области Оксаны Осташко, конкурс получил большой положительный отклик педагогического сообщества. В 2021 году его победителями стали 33 работника сферы образования, в 2022-м — 51, а в 2023-м — уже 63.

В этом году конкурс проводится с 15 апреля по 27 сентября. Заявки на участие принимаются с 15 апреля по 19 мая на портале «Госуслуги».

В номинациях «Педагог-наставник», «Новации и традиции» и «Профессиональный дебют» предусмотрено по девять победителей, приз — единовременная выплата в размере 150 тыс. рублей. В остальных 12 номинациях победители будут получать по 20 тыс. рублей ежемесячно в течение года. Общий объем выделенных Фондом «Эмпатия» средств составит 14,5 млн рублей.

С 20 мая по 7 июня будет проходить техническая экспертиза заявок. Конкурсанты, заявки которых будут отвечать всем условиям выбранной номинации, смогут разместить свои работы на платформе «Виртуальная школа Тульской области». По итогам конкурса жюри выберет 63 победителя. Итоги планируется подвести в октябре в преддверии Дня учителя.

«За три года проведения конкурса „Призвание — учить!“ экспертная комиссия проверила работы более 1400 участников, 147 из них стали победителями. Показательно, что так много учителей и воспитателей Тульской области стремятся к развитию и готовы проверить свои силы в профессиональном соревновании. Уверен, в этом году мы увидим еще больше заявок талантливых педагогов, чтобы поддержать их в стремлении учить детей и учиться самим», — отметил основатель Благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков.