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Жителей Центральной России ждет семь неприятных погодных сюрпризов
Фото Дмитрия Дзюбина.

Жителей Центральной России ждет семь неприятных погодных сюрпризов

Синоптики предупредили о капризах погоды.

На этой неделе жителей Центральной России ждет семь неблагоприятных метеофакторов: холод, аномальные ливни, мокрый снег, заморозки, сильный ветер, магнитные бури и барическая «пила». Такой прогноз дают синоптики погодного центра «Фобос».

За четверо суток в некоторых регионах может выпасть месячная норма осадков. Самые сильные ливни ожидаются вечером в четверг и утром в пятницу.

Из-за предстоящего похолодания есть вероятность того, что к дождю станет примешиваться мокрый снег. В ночь на субботу местами могут вернуться заморозки.

Кроме того, ожидаются резкие суточные колебания атмосферного давления — барическая «пила».

— В понедельник показания барометров рухнут на 10 единиц, во вторник-среду незначительный рост на 3–4 мм, в четверг — стремительный взлет до 744 мм рт. ст., в пятницу вновь обрушение до самого барического дна — 734 мм рт. ст., в выходные сильный рост на 20 единиц — до 755 мм рт. ст., — говорят синоптики.

Еще одним неприятным погодным сюрпризом станут слабые магнитные бури в воскресенье–понедельник.

Во второй половине дня понедельника прогнозируется штормовой ветер с порывами до 17 м/с.

— Что касается температурного фона, то он с трудом будет держаться в рамках положенной в апреле нормы с понедельника до четверга, в пятницу даст существенную «просадку», отбросив нас назад на 3 недели, а к выходным не только вернётся в норму, но и даже немного превысит её, приближаясь к первомайским показателям, — прогнозируют синоптики.

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