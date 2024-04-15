Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»

Евгений прислал в редакцию Myslo кадры, снятые в микрорайоне Левобережном. По словам мужчины, на одной из улиц постоянно нарушают правила дорожного движения, в том числе создавая аварийные ситуации.

«Хотим попросить вас осветить нашу проблему. Живем в мкр-не Левобережном. Один из наших детских садов находится на Втором Восточном проезде, где полностью запрещена остановка транспортных средств. В этот детский сад детей возят в том числе из других районов Тулы. И эти люди, к нашему большому сожалению, не хотят соблюдать ПДД и уважать других. На приложенном видео — как раз такая ситуация, которая повторяется изо дня в день, утром и вечером по будням. Масса оставленных автомобилей, мешающих проезду, создающих аварийные ситуации. ГИБДД на вызовы не приезжают», — написал автор видео.

