  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»

Житель Левобережного о массовых нарушениях ПДД: «ГИБДД на вызовы не приезжают»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Евгений прислал в редакцию Myslo кадры, снятые в микрорайоне Левобережном. По словам мужчины, на одной из улиц постоянно нарушают правила дорожного движения, в том числе создавая аварийные ситуации.

«Хотим попросить вас осветить нашу проблему. Живем в мкр-не Левобережном. Один из наших детских садов находится на Втором Восточном проезде, где полностью запрещена остановка транспортных средств. В этот детский сад детей возят в том числе из других районов Тулы. И эти люди, к нашему большому сожалению, не хотят соблюдать ПДД и уважать других. На приложенном видео — как раз такая ситуация, которая повторяется изо дня в день, утром и вечером по будням. Масса оставленных автомобилей, мешающих проезду, создающих аварийные ситуации. ГИБДД на вызовы не приезжают», — написал автор видео. 
 

Сюжет: Накажи автохама
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
Дежурная часть
Карма: в Туле водитель выехал на встречку и встретил экипаж ДПС
вчера, в 20:37, 71 3330 11
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Он не просто обгонял по сплошной, а расталкивал…»
Дежурная часть
Тульский водитель о нарушителе ПДД: «Он не просто обгонял по сплошной, а расталкивал…»
вчера, в 14:29, 12 2632 0
В Туле мотоциклист придумал, как бороться с пробками — нужно ездить и по тротуарам!
Дежурная часть
В Туле мотоциклист придумал, как бороться с пробками — нужно ездить и по тротуарам!
13 апреля, в 20:00, 44 2049 2
На Красноармейском проспекте водителю маршрутки «было очень надо»
Дежурная часть
На Красноармейском проспекте водителю маршрутки «было очень надо»
13 апреля, в 14:01, 8 2314 3
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 17:20 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
Туляков зовут на общеобластные субботники
Туляков зовут на общеобластные субботники
В Тульской области в четвертый раз состоится конкурс поддержки педагогов «Призвание – учить!»
В Тульской области в четвертый раз состоится конкурс поддержки педагогов «Призвание – учить!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.