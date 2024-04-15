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С начала года более 8000 туляков узнали размер своей будущей пенсии
Фото из архива Myslo

С начала года более 8000 туляков узнали размер своей будущей пенсии

Соответствующие уведомления начинают приходить мужчинам в 45 лет, а женщинам - после 40.

По данным тульского отделения Соцфонда России, с начала 2024 года 8433 жителя региона получили проактивные уведомления о размере своей будущей страховой пенсии по старости в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Такие сообщения приходят мужчинам, которым исполнилось 45 лет, и женщинам после 40 лет. Уведомления поступают раз в три года. Сообщение содержит в себе информацию о страховом стаже, количестве пенсионных коэффициентов и рассчитанном, исходя из этих показателей, размере будущей страховой пенсии по старости.

Туляки могут проверить данные, которые работодатели предоставляют в региональное отделение Соцфонда РФ, а также заранее оценить свои пенсионные права и предпринять меры для увеличения размера будущей пенсии.

Для получения проактивных уведомлений нужно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Их также можно получить при личном обращении в клиентскую службу Соцфонда РФ.

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сегодня, в 08:20 0
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