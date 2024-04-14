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В Туле начался ремонт одной из самых красивых больниц города

В Туле начался ремонт одной из самых красивых больниц города

Территорию горбольницы № 11 расчищают от деревьев и кустарников. Параллельно стартовали фасадные работы.

Тульская городская больница № 11, построенная в 1957 году, по праву считается одним из самых красивых медучреждений города. Здесь получают медицинскую помощь более 67 тысяч жителей Пролетарского округа Тулы и Веневского района Тульской области.

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В прошлом году региональный минздрав сообщил, что больницу ждёт масштабное обновление: капитальный ремонт фасада главного корпуса, внутренних помещений четырёх этажей, подвала, инженерных сетей и уличных сетей коммуникации.

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Также планируется благоустройство прилегающей территории и устройство ограждения. Сейчас рабочие установили строительные леса и приступили к  фасадным работам. Параллельно территорию расчищают от кустарников и поросли.

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сегодня, в 15:20 +3
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