В Туле начался ремонт одной из самых красивых больниц города

Территорию горбольницы № 11 расчищают от деревьев и кустарников. Параллельно стартовали фасадные работы.

Тульская городская больница № 11, построенная в 1957 году, по праву считается одним из самых красивых медучреждений города. Здесь получают медицинскую помощь более 67 тысяч жителей Пролетарского округа Тулы и Веневского района Тульской области.

В прошлом году региональный минздрав сообщил, что больницу ждёт масштабное обновление: капитальный ремонт фасада главного корпуса, внутренних помещений четырёх этажей, подвала, инженерных сетей и уличных сетей коммуникации.

Также планируется благоустройство прилегающей территории и устройство ограждения. Сейчас рабочие установили строительные леса и приступили к фасадным работам. Параллельно территорию расчищают от кустарников и поросли.