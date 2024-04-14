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В Плавске сотрудники ГИБДД за час оштрафовали четырёх пешеходов-нарушителей
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Плавске сотрудники ГИБДД за час оштрафовали четырёх пешеходов-нарушителей

Полицейские провели профилактическое мероприятие вместе с представителями добровольной народной дружины.

Для снижения дорожно-транспортного травматизма инспекторы отдельного батальона ДПС Госавтоинспекции Тульской области совместно с представителями добровольной народной дружины провели в Плавске рейд «Пешеход».

За один час правоохранители привлекли к административной ответственности четверых местных жителей, которые поленились дойти до расположенного рядом пешеходного перехода. На них составили протоколы по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ и назначили штрафы в размере 500 рублей.

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УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает: переходить дорогу следует по пешеходным переходам, подземным или надземным пешеходным переходам, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.

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