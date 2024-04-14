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С начала года в Тульской области из-за антисанитарии закрыли 19 кафе
Фото: t.me/rospotrebnadzor71

С начала года в Тульской области из-за антисанитарии закрыли 19 кафе

Сотрудники Роспотребнадзора проверили работу 22 организаций общественного питания и рассмотрели 18 обращений потребителей.

У специалистов ведомства были претензии к санитарному состоянию производственных помещений, соблюдению поточности технологических процессов и режима обработки кухонного оборудования.

Кроме того, в некоторых кафе не было условий для подготовки овощного, мясного и рыбного сырья к производству, а предлагаемая посетителям продукция не соответствовала требованиям безопасности и микробиологическим показателям.

На базе «Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области» было исследовано 127 проб пищевой продукции из организаций общепита, 16 из них не соответствовали нормам.

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