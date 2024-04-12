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В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста

Ещё шесть сооружений в трёх муниципалитетах остаются подтопленными.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в пятницу, 12 апреля, вода сошла с четырёх мостов:

  • в селе Павловское (Одоевский район),
  • в селе Никольское (Щекинский район),
  • в д. Мерлиновка (Тула),
  • в д. Старое Берковое (Дубенский район).

На контроле остаются шесть подтопленных мостов в трёх муниципальных образованиях.

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Спасатели напоминают, что во время весеннего половодья запрещено подходить близко к водоёмам, передвигаться по затопленным мостам, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения немедленно сообщайте в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.

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