В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в пятницу, 12 апреля, вода сошла с четырёх мостов:
- в селе Павловское (Одоевский район),
- в селе Никольское (Щекинский район),
- в д. Мерлиновка (Тула),
- в д. Старое Берковое (Дубенский район).
На контроле остаются шесть подтопленных мостов в трёх муниципальных образованиях.
Спасатели напоминают, что во время весеннего половодья запрещено подходить близко к водоёмам, передвигаться по затопленным мостам, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостах, плотинах и запрудах.
Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения немедленно сообщайте в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.