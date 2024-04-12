В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Ещё шесть сооружений в трёх муниципалитетах остаются подтопленными.

По данным ГУ МЧС России по Тульской области, в пятницу, 12 апреля, вода сошла с четырёх мостов:

в селе Павловское (Одоевский район),

в селе Никольское (Щекинский район),

в д. Мерлиновка (Тула),

в д. Старое Берковое (Дубенский район).

На контроле остаются шесть подтопленных мостов в трёх муниципальных образованиях.

Спасатели напоминают, что во время весеннего половодья запрещено подходить близко к водоёмам, передвигаться по затопленным мостам, стоять на обрывистом берегу, собираться на мостах, плотинах и запрудах.

Будьте бдительны! О подтоплениях и угрозе их возникновения немедленно сообщайте в службу спасения по телефонам 01, 101 или 112.