  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Макси» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Макси»
Фото предоставлено читателями

В Туле эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Макси»

На месте находятся несколько пожарных расчётов.

Вечером 12 апреля, примерно в 18.30, произошла эвакуация персонала и посетителей ТРЦ «Макси». По словам наших читателей, причиной стало задымление в одном из помещений.

В здании открыты пожарные выходы, однако дыма не видно. На месте работают несколько пожарных расчётов, все подробности происшествия уточняются.

UPD. Публикация дополнена в 18.45. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, причиной эвакуации стало ложное срабатывание аварийной пожарной сигнализации в расположенной рядом с ТРЦ подстанцией.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 18:40 −1
Другие статьи по темам
Событие
задымлениеэвакуацияпожарные
Место
ТулаТРЦ Макси
Пропавший три дня назад Сергей Сазанович из Дубны найден живым
Пропавший три дня назад Сергей Сазанович из Дубны найден живым
В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста
В Тульской области от воды освободились четыре низководных моста
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.