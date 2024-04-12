В Туле эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Макси»

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На месте находятся несколько пожарных расчётов.

Вечером 12 апреля, примерно в 18.30, произошла эвакуация персонала и посетителей ТРЦ «Макси». По словам наших читателей, причиной стало задымление в одном из помещений.

В здании открыты пожарные выходы, однако дыма не видно. На месте работают несколько пожарных расчётов, все подробности происшествия уточняются.

UPD. Публикация дополнена в 18.45. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области, причиной эвакуации стало ложное срабатывание аварийной пожарной сигнализации в расположенной рядом с ТРЦ подстанцией.