Лишение родительских прав – это крайняя мера

Забота о детях, поддержка семей, имеющих детей, – важные приоритеты государственной стратегии социального развития. Особое внимание при этом уделяется детям-сиротам. Главная задача, которую перед регионами поставил президент – чтобы у каждого такого ребенка появилась семья.

- Сегодня впервые в Тульской области мы проводим коллегию и обсуждаем Стратегию развития деятельности органов опеки, - сказал Дмитрий Марков, зампред правительства Тульской области. – Наша цель – чтобы все дети стали полноценными гармоничными членами общества. Конечно, в любой сфере есть проблемы, органы опеки и попечительства не исключение. Мы знаем зоны риска, видим пути их решения. Надеюсь, мы совместно разработаем рабочий документ – стратегию, которая четко даст ответ, эффективно ли мы работаем, в том ли направлении двигаемся. Я хочу настроить идеологов стратегии: она должна иметь четкие критерии оценки работы органов опеки. Важно не только понимать, куда двигаться, но и слышать партнёров по смежным ведомствам, например, министерства здравоохранения.

По словам замгубернатора, в Тульской области за последние 3 года численность детей-сирот сократилась на 12% (в 2021 году таких детей было 3365 чел., в 2024 – 2957 чел.).

Более 86% детей-сирот воспитываются в замещающих семьях. В организациях для детей-сирот сегодня проживают 330 детей.

Такие результаты достигнуты благодаря системным мерам господдержки - ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, дополнительных стимулирующих выплат опекунам, попечителям и приемным родителям.

В 2023 году в Тульской области закончена работа над созданием единой модели организаций для детей-сирот. Все учреждения переведены под крыло минтруда. Это позволит создать в них семейные условия для проживания, внедрить новые подходы в работе с детьми, повысить профессиональные компетенции сотрудников.

На сессиях коллегии проработаны новые инициативы, обсуждены действующие региональные практики в области опеки и попечительства, которые уже успешно реализуются, выявлены проблемы и определены пути их решения. Особое внимание уделено вопросам сопровождения замещающих семей, воспитанников и выпускников учреждений, их социальной адаптации, подготовке к самостоятельной жизни и труду.

- Стратегия развития нужна для правильной постановки целей и совместного командного движения вперед, - добавила Татьяна Абросимова, министр труда и соцзащиты Тульской области.

Что сейчас происходит в сфере опеки и работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, рассказала Алена Костина, замдиректора департамента - начальник отдела организации опеки, попечительства и жилищного обеспечения департамента по вопросам семьи и демографии министерства труда и соцзащиты Тульской области.

- Министерство труда и соцзащиты Тульской области как уполномоченный орган опеки и попечительства исполняет 60 полномочий. Фактически обеспечивает эти функции 21 территориальный отдел, в которых работает 63 специалиста, 40 сотрудников учреждений для детей сирот, 7 специалистов-методистов. В регионе функционирует 9 организаций для детей сирот. В региональном центре развития ежегодно проходят обучение не менее 300 туляков, будущих замещающих родителей.

По словам Алены Костиной, в Тульской области увеличивается численность детского населения, а доля детей-сирот сокращается и сейчас составляет 1,22% (средний показатель по России 1,44%).

- За 5 лет количество детей-сирот, состоящих в государственном банке данных, сократилось на 17%. И наша задача на текущий год еще сократить эту цифру на 1%. В этом году уже выявлено 90 детей, оставшихся без родительского надзора. Из них у 40% детей родители либо ограничены в правах, либо лишены их. И это те истории, когда мы можем повлиять на ситуацию, оказывая более качественное сопровождение для таких семей.

По словам Алены Костиной, ограничение и лишение родителей прав - крайняя мера, ее принимают, когда уже все ресурсные возможности для ребенка и семьи исчерпаны.

- На учете в регионе состоит 2955 детей-сирот в замещающих семьях. Это 86%, показатель, аналогичный общероссийскому. Есть категория трудноустраеваемых детей – это дети-инвалиды, дети, имеющие братьев и сестер, и дети подросткового возраста. В этом году из 90 выявленных детей-сирот в семьи устроены только 60. Это низкий показатель, на который нужно обратить внимание.

По словам Алены Костиной, в регионе сейчас более 350 приемных семей, которые выполняют свои функции на возмездной основе. И это направление работы можно активизировать.

- Один из показателей эффективности деятельности органов опеки и попечительства - это возвраты детей-сирот из замещающих семей в организации. В 2023 году на 7% увеличилось количество таких детей, и уже в этом году мы вернули в организации 6 детей. Основные причины - отсутствие взаимопонимания, либо отстранение законных представителей за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Только 20% замещающих семей находятся на сопровождении из общего количества. Поэтому можно сделать вывод, что работа по сопровождению замещающих семей недостаточно эффективна. Возможно, это связано с большой нагрузкой на сотрудников служб сопровождения. Нужно разработать единый подход к организации сопровождения,считает Алена Костина.

Ещё одно приоритетное направление в работе органов опеки - обеспечение жильём детей-сирот. В Тульской области в списке детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём, состоит 1977 граждан. В 2023 году квартирами обеспечены 317 граждан, в 2024 планируется обеспечить 297 граждан. В 1-м квартале квартиры получили 63 гражданина.

С 2023 года в регионе введена дополнительная мера государственной поддержки детей-сирот в виде сертификатов. Реализация этого сертификата была возможна только на территории Тульской области. В 2024 году сертификат можно реализовать по всей территории Российской Федерации.

- Координатором работы по сопровождению лиц из числа детей-сирот до 23 лет является региональный центр развития, который ведёт основной банк данных выпускников. В настоящее время в банке данных состоит 3450 граждан, из них до 23 лет - 1215, остальные 2000 это граждане старше 23 лет. Необходимо активизировать работу по актуализации имеющихся сведений в банке данных, а также эффективных мероприятий по социализации этих выпускников и улучшению качества их сопровождения. Предлагаю рассмотреть вопрос о порядке снятия с учёта граждан старше 23 лет и разработки единой программы по сопровождению выпускников, направленной на улучшение адаптации их после выпуска, - предложила Алена Костина.

На коллегии много говорили о том, что в системе органов опеки и попечительства не могут работать случайные люди. Чёткие инструкции на каждую жизненную ситуацию законодательством не прописаны. Да и невозможно, скорее всего, это сделать. Поэтому сотрудникам опеки часто приходится принимать решения, основанные на внутренних убеждениях. И именно поэтому очень ценен и личный вклад каждого, и повышение экспертности всех сотрудников, и стабильность их эмоционального состояния, и комфортные условия для работы. Иначе невозможно добиться поставленных целей.

Прозвучали предложения по разработке плана повышения профессиональной мотивации, единых стандартов работы, обучения, возможности получения своевременной психологической помощи и профилактики профессионального выгорания.

По предложению Дмитрия Маркова в стратегию записали и развитие системы наставничества среди сотрудников органов опеки. Замгубернатора предложит также снабдить работников планшетами и видеорегистраторами – чтобы фиксировать выходы в семьи, находящиеся под патронажем. По образу сотрудников ГИБДД и скорой. Это сразу снимет массу вопросов и проблем.

- Значимость вашей работы переоценить невозможно, вы находитесь на передовой, - обратилась к собравшимся Ирина Кузнецова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области. – Именно вы находите детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, без попечения родителей, которым нужна помощь. И эту помощь здесь и сейчас оказываете. В любой сфере деятельности чтобы эффективно выполнять работу нужна профессиональная подготовка. Важно найти те образовательные организации, те программы, которые соответствовали бы вашим запросам и которые в итоге действительно повысили эффективность работы.

Вера Ильичева, ио директора ГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних №4» рассказала, какие предложения она хочет внести в стратегию.

- Наш центр обслуживает Ченский, Тёпло-Огаревский, Щекинский и Дубинский районы. В каждом районе у нас есть отделение помощи семье и детям. В центр входят также 3 стационара, в которых находятся дети без попечения родителей и дети, находящиеся в социально опасном положении. Я руковожу учреждением 16 лет. А до этого 13 лет проработала в сфере образования, я учитель математики. Так что вся жизнь связана с детьми. Сегодняшняя коллегия проходит впервые в Тульской области. И это важно – обсудить нашу работу с коллегами, потому что перед нами стоит задача, поставленная президентом. Чтобы уменьшалось количество детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь полноценная личность человека формируется только в семье, не в учреждениях социального обслуживания или организации для детей-сирот. Сейчас в рамках нынешнего законодательства мы можем только словом и своим делом воспитывать детей, чтобы они выросли полноценными гражданами, чтобы понимали, что сколько стоит, где продаётся, как приготовить себе обед, как распределить свой доход, как заплатить за коммуналку. В Тульской области есть программа по социализации детей, оставшихся без попечения родителей. Ее разрабатывали в нашем учреждении. И состоит она из больших блоков: финансовая грамотность, правовая грамотность, формирование у детей навыков ведения хозяйства, бытовое ориентирование. У нас теперь в учреждениях организовано поквартирное проживание детей, есть гостиная и кухня – чтобы дети реально учились жить как в обычной семье.