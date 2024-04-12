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На ярмарке трудоустройства 250 работодателей представили тулякам 5000 вакансий
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На ярмарке трудоустройства 250 работодателей представили тулякам 5000 вакансий

Основной площадкой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» стал творческий индустриальный кластер «Октава».

Ярмарка также прошла в кадровых центрах «Работа России» в Новомосковске, Щекине, Алексине, Узловой, Суворове и Ефремове. Порядка 250 работодателей оборонно-промышленного комплекса, легкой и пищевой промышленности, ЖКХ, транспортных перевозок, здравоохранения, образования и социальной сферы представили более 5000 вакансий. Ярмарку посетили более 4000 туляков.

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Участников мероприятия приветствовал заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков.

– Сейчас нам важно повысить производительность труда и дать новый импульс развитию экономики, – сказал он. – С 2019 года мы модернизируем центры занятости, они становятся более удобными для соискателей и работодателей. И ярмарка вакансий – еще один эффективный инструмент привлечения высокопрофессиональных кадров в приоритетные отрасли производства.

Соискатели прошли собеседования с работодателями, узнали о вакансиях и зарплате. Те, кто подал заявление о приёме на работу прямо на ярмарке, получили памятные подарки в лотерее от работодателей. Для подростков прошла экспресс-викторина «Куда пойти учиться».

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Посетители ярмарки узнали, как пройти бесплатное обучение, повысить квалификацию или получить новую профессию. Работодатели также предложили вакансии для ветеранов СВО. Для них организована бесплатная переподготовка и повышение квалификации по различным направлениям.

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вчера, в 22:30 0
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