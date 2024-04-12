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В тульском экзотариуме откроется выставка «Обитаемый город»

В тульском экзотариуме откроется выставка «Обитаемый город»

Готовы к встрече с дикой городской природой? Тогда добро пожаловать!

Город – это не просто место обитания человека. Это – экосистема. Десятки и даже сотни видов используют город как среду обитания. Не питомцы, не вредители, не гости, а необходимые компоненты этой экосистемы, без которых она разрушится и превратится в мёртвую городскую среду.

Городская природа живёт своей жизнью, используя малейшие ресурсы и возможности и внося вклад в создание и поддержание сложной, общей для всех среды. Город создали не только люди, но и природа. И если с этим не считаться, можно легко её потерять.

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Кто живёт рядом с нами? Чем они заняты? Что едят? Где прячутся? С кем дружат, а с кем нет? Кого стоит опасаться, а кому помогать? Зачем нужна природа городу и, самое главное, как её сохранить?  Ответы на эти и другие вопросы можно найти на выставке «Обитаемый город».

В центре внимания – рисунки заместителя директора экзотариума Светланы Ковальчук, а также фотоработы с ежегодного проекта «Дикая Тула» и естественные материалы. Готовы к встрече с дикой городской природой? Приходите с 13 апреля по 16 июня в выставочный зал экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.

Посещение выставки входит в стоимость входного билета (от 100 до 350 рублей, дети до 7 лет – бесплатно).

 

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вчера, в 21:54 0
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