В тульском экзотариуме откроется выставка «Обитаемый город»

Город – это не просто место обитания человека. Это – экосистема. Десятки и даже сотни видов используют город как среду обитания. Не питомцы, не вредители, не гости, а необходимые компоненты этой экосистемы, без которых она разрушится и превратится в мёртвую городскую среду.

Городская природа живёт своей жизнью, используя малейшие ресурсы и возможности и внося вклад в создание и поддержание сложной, общей для всех среды. Город создали не только люди, но и природа. И если с этим не считаться, можно легко её потерять.

Кто живёт рядом с нами? Чем они заняты? Что едят? Где прячутся? С кем дружат, а с кем нет? Кого стоит опасаться, а кому помогать? Зачем нужна природа городу и, самое главное, как её сохранить? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на выставке «Обитаемый город».

В центре внимания – рисунки заместителя директора экзотариума Светланы Ковальчук, а также фотоработы с ежегодного проекта «Дикая Тула» и естественные материалы. Готовы к встрече с дикой городской природой? Приходите с 13 апреля по 16 июня в выставочный зал экзотариума в ЦПКиО им. П. П. Белоусова.