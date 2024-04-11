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В Туле пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Туле пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

В Минтруда тульской области рассказали, какая программа ждет участников ярмарки вакансий.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» откроет свои двери в пятницу, 12 апреля, в 10.00 в Индустриальном кластере «Октава».

В этот день с 10 до 14 часов соискателей будут ждать работодатели, готовые предложить сотни вакансий. Тут же можно будет пройти собеседование или в зоне самопрезентации записать видеорезюме,

Для тех, кто еще не определился с профессией, в зоне профориентации будет работать экспресс тестирование «Куда пойти учиться», викторина «Трудовые традиции» (для несовершеннолетних граждан).

Напомним, сегодня работодателям Тульской области требуется порядка 34 тысяч работников. Наибольшая потребность – в таких сферах, как обрабатывающие производства, сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, наука и IT.

Самые востребованные профессии: инженер, технолог, экономист, менеджер, бухгалтер, оператор котельной, медсестра, учитель, воспитатель, кассир.

В этом году ярмарка трудоустройства пройдет в два этапа: 12 апреля – региональный, 28 июня – федеральный. Помимо Тулы, ярмарка вакансий пройдет в Новомосковске, Щёкино, Суворове, Алексине, Ефремове и Узловой.

 

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