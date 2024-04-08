  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле по нацпроекту БКД начался ремонт Щекинского шоссе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле по нацпроекту БКД начался ремонт Щекинского шоссе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле по нацпроекту БКД начался ремонт Щекинского шоссе

На данный момент рабочие снимают там асфальт.

8 апреля в Туле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался комплексный ремонт участка дороги на Щекинском шоссе — от проспекта Ленина до Орловского шоссе. Там идут работы по фрезерованию дорожного покрытия. 

Как сообщает городская администрация, также по нацпроекту в этом году отремонтируют ул. Дм. Ульянова, ул. Набережная Дрейера (от ул. Курковой до Галкина), ул. Курковую. Общая протяженность участков — 9,4 км. Подрядчик — ООО «ДСК-108».

Рабочие отремонтируют бортовые камни, съезды, люки, смотровые колодцы, обустроят верхний слой асфальтобетонного покрытия, тротуары, парковочные карманы, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:35 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дорогБКД
В Тульской области от воды освободился еще один мост
В Тульской области от воды освободился еще один мост
9 апреля болельщики смогут бесплатно посетить матч «Тулицы» с «Динамо-Метар»
9 апреля болельщики смогут бесплатно посетить матч «Тулицы» с «Динамо-Метар»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.