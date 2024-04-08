В Туле по нацпроекту БКД начался ремонт Щекинского шоссе

Фото пресс-службы администрации Тулы.

8 апреля в Туле по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начался комплексный ремонт участка дороги на Щекинском шоссе — от проспекта Ленина до Орловского шоссе. Там идут работы по фрезерованию дорожного покрытия.

Как сообщает городская администрация, также по нацпроекту в этом году отремонтируют ул. Дм. Ульянова, ул. Набережная Дрейера (от ул. Курковой до Галкина), ул. Курковую. Общая протяженность участков — 9,4 км. Подрядчик — ООО «ДСК-108».

Рабочие отремонтируют бортовые камни, съезды, люки, смотровые колодцы, обустроят верхний слой асфальтобетонного покрытия, тротуары, парковочные карманы, установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку.