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В Туле поздравили супругов Сенниковых с 60-летием семейной жизни
Фото комитета по делам ЗАГС Тульской области.

В Туле поздравили супругов Сенниковых с 60-летием семейной жизни

Торжественная церемония прошла во Дворце бракосочетания.

В Туле поздравили Владимира Ефимовича и Светлану Алексеевну Сенниковых с 60-летием семейной жизни. Об этом рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

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Семья Сенниковых разносторонняя: двое сыновей и пятеро внуков занимаются спортивной, творческой, волонтерской и общественной деятельностью, а сами юбиляры — отличные дачники, выращивают овощи, зелень, фрукты и ягоды.

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Владимир Ефимович и Светлана Алексеевна имеют почетное звание «Ветеран труда», награждены Благодарностью завода «Арсенал» за долголетний и добросовестный труд, благодарностью «Тульского центра стандартизации, метрологии и сертификации» за долголетний и добросовестный труд.

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