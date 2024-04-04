В Туле поздравили супругов Сенниковых с 60-летием семейной жизни

Фото комитета по делам ЗАГС Тульской области.

В Туле поздравили Владимира Ефимовича и Светлану Алексеевну Сенниковых с 60-летием семейной жизни. Об этом рассказали в региональном комитете по делам ЗАГС.

Семья Сенниковых разносторонняя: двое сыновей и пятеро внуков занимаются спортивной, творческой, волонтерской и общественной деятельностью, а сами юбиляры — отличные дачники, выращивают овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Владимир Ефимович и Светлана Алексеевна имеют почетное звание «Ветеран труда», награждены Благодарностью завода «Арсенал» за долголетний и добросовестный труд, благодарностью «Тульского центра стандартизации, метрологии и сертификации» за долголетний и добросовестный труд.