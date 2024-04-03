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В администрации Тулы рассказали, на сколько за сутки поднялся уровень воды в Упе и Воронке
Фото Дмитрия Дзюбина.

В администрации Тулы рассказали, на сколько за сутки поднялся уровень воды в Упе и Воронке

Напомним, пик паводка в регионе ожидается в первой декаде апреля.

За минувшие сутки вода в р. Воронке поднялась на 12 см, в р. Упе — без изменений. На данный момент уровень воды составляет 1,97 м и 5,29 м соответственно. Об этом сообщили в администрации Тулы.

Мостовые сооружения в д. Мерлиновке, д. Берники, д. Нижние Присады, д. Прилепские Выселки пока остаются подтопленными. Движение по ним временно перекрыто, имеются объездные пути. 

Ситуация с паводком находится на контроле городской администрации. В местах подтопления подъездных путей к населенным пунктам Центром гражданской защиты и спасательных работ организованы переправы. 

Также из-за разлива р. Упы пока ограничено движение транспортных средств на участке дороги на ул. Набережная Дрейера под Зареченским мостом. 

Сюжет: Паводок в Тульской области - 2024
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