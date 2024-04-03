В Тульской области назрел дефицит рабочих кадров: количество вакансий обгоняет число резюме

Аналитики винят во всем пандемию и негативные демографические тенденции из-за «пустых» 90-х и 2000-х.

В первом квартале 2024 года, по данным hh.ru, в Тульской области было открыто на 31% больше вакансий, чем за тот же период 2023 года, при этом количество резюме выросло только на 6%. На одну вакансию на протяжении квартала приходилось в среднем 2,2 активных резюме, что говорит о выраженном дефиците кадров в регионе. Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях составила 53,8 тыс. руб. (год назад — 40,1 тыс. руб.).

По итогам марта наибольшее количество вакансий в регионе было открыто в профессиональных сферах «Рабочий персонал» (26% предложений о работе), «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Производство, сервисное обслуживание» (21%), «Строительство, недвижимость» (15%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (13%). Отметим, что каждая вакансия может быть опубликована одновременно в нескольких профобластях.

Среди соискателей наибольшей популярностью пользуется сфера «Рабочий персонал» — на нее приходится 21% от всех размещенных в марте резюме. Также активно искали работу соискатели из сфер «Производство, сервисное обслуживание» (18%), «Продажи, обслуживание клиентов» (15%), «Домашний, обслуживающий персонал» (14%) и «Транспорт, логистика, перевозки» (14%).

Отметим, что самыми дефицитными профессиональными сферами стали «Рабочий персонал» (всего 1,0 резюме на вакансию при норме для рынка труда не менее 4,0), «Медицина, фармацевтика» (1,4 резюме на вакансию), «Автомобильный бизнес» (1,7), «Продажи, обслуживание клиентов» (1,7) и «Рабочий персонал» (1,9).

Myslo попросил прокомментировать ситуацию Наталью Данину, главного эксперта hh.ru по рынку труда и руководителя направления клиентской эффективности:

— Сегодня основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют следующие сферы: «Продажи», «Обслуживание клиентов», «Рабочий персонал» (каждая пятая вакансия), «Производство и сервисное обслуживание» (каждая шестая вакансия), «Строительство и недвижимость», «Транспорт, логистика, перевозки» и «Розничная торговля».

В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение.

Нехватка персонала остается значительной проблемой на рынке труда. По исследованию портала hh.ru, в конце 2023 года 71% работодателей основной трудностью назвали поиск и привлечение сотрудников.

В чем причины текущего состояния рынка труда в России? В последние годы российский рынок труда значительно пострадал из-за различных внешних и внутренних событий. Пандемия COVID-19, сокращение рождаемости и отток мигрантов усугубили уже существующий дефицит кадров, вызванный структурными причинами. Основной источник нехватки персонала за последние три года — негативные демографические тенденции, которые находятся в прямой связи с демографическим спадом в 90-е и 2000-е годы. События, произошедшие после 2020 года, постепенно усугубляли уже сложившуюся ситуацию на рынке труда.