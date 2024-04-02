Туляки Анастасия Свистунова и Павел Максимов вышли в финал премии «Россия – страна возможностей»

Завершился отбор финалистов Национальной премии «Россия – страна возможностей». Из 33000 заявок Экспертным советом были отобраны претенденты, представляющие 36 регионов России.

Победителями станут 13 человек по номинациям: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и Искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Участниками финала и народного голосования стали жители Тульской области – основатель ремесленной пекарни «Традиция» Анастасия Свистунова, и основатель АНО «Услышать тишину» для помощи глухим Павел Максимов.

Итоги премии будут подведены на Международной выставке-форуме «Россия». Победители получат индивидуальный пакет поддержки, медиа-сопровождение, возможность стать амбассадором президентской платформы «Россия – страна возможностей» и выступать спикером или экспертом на крупных федеральных мероприятиях. Также среди наград – путешествие по России и обучение в Мастерской управления «Сенеж».