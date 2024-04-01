В Туле начался месячник чистоты

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Он пройдет с 1 по 30 апреля.

Глава администрации Илья Беспалов поставил задачу привести город в порядок после зимы.

Коммунальные службы в рамках весеннего благоустройства городских территорий проведут сбор смета с улично-дорожной сети, помывку пешеходных тротуаров, остановочных площадок, мостов, путепроводов. Далее приступят к покраске бортового камня, остановочных павильонов, зачистке и покраске ограждений безопасности, опор освещения.

Как сообщили в администрации города, отдельное внимание уделяется сбору летучего мусора, ликвидации несанкционированных свалок.

В рамках месячника чистоты 6 и 13 апреля запланированы два общегородских субботника. Принять участие в них приглашают всех желающих.

