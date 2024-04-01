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Тульские рукопашники завоевали 30 медалей на Всероссийских соревнованиях
Фото минспорта Тульской области.

Тульские рукопашники завоевали 30 медалей на Всероссийских соревнованиях

В нашей копилке 12 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых наград.

С 28 по 31 марта в Туле прошли Всероссийские соревнования по рукопашному бою. Они были посвящены памяти туляков-росгвардейцев, Героев России, погибших при исполнении служебного долга, — Сергея Бурнаева, Дмитрия Горшкова и Евгения Рындина.

Борьбу за награды в четырех возрастных категориях вели более 500 участников из 29 регионов страны.

По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 12 золотых, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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Победителями стали Евгений Гарбуз, Ангелина Симоник, Мария Галушко, Руслан Кайтазов, Егор Климкин, Алина Нефедова, Ксения Азимова, Виктория Савченко, Сергей Варенов, Виктор Бушин, Виктория Никишина, Александра Шубина.

Кроме того, наши спортсмены завоевали первое командное место в женской номинации среди девушек и юниорок и третье в мужской номинации. Об этом сообщает минспорт Тульской области.

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Соревнования являлись отборочными для участия в первенстве России по рукопашному бою в возрастной группе 12-13 лет, которое состоится в начале июня в Астрахани, и в первенстве России 2025 года.

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