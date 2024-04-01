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Призывники из Тулы не будут участвовать в спецоперации на Украине

Призывники из Тулы не будут участвовать в спецоперации на Украине

Всего в военкоматы в этот весенний призыв планируется вызвать более восьми тысяч человек.

С 1 апреля в России начался призыв на военную службу. По словам военного комиссара Тульской области Александра Сафронова, в этом году на заседания призывных комиссий вызовут чуть больше восьми тысяч человек, у которых есть право на отсрочку либо освобождение от службы.

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Проходить военную службу отправятся порядка 1,6 тысячи туляков — такое задание установлено для нашего региона командованием Московского военного округа. 6 человек будут проходить альтернативную службу.

«Призывников будут направлять во все виды и рода Вооруженных сил, а также в другие министерства и ведомства, где предусмотрена военная служба. Подавляющее большинство из них будет проходить службу на территории Московского военного округа.

Военнослужащие по призыву не будут принимать участие в специальной военной операции.

Военнослужащие, выслужившие установленные сроки, будут своевременно уволены с военной службы», — сообщил Александр Сафронов.

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35 призывников направят в научно-производственные роты. 20 человек будут служить на базе предприятий оборонно-промышленного комплекса «КБП» и «СПЛАВ», а 15 — в Анапе, в научной роте Технополиса «ЭРА».

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Отправка воинских команд к местам прохождения службы со сборного пункта области начнется во второй половине апреля. Закончится весенний призыв 15 июля.

Если у вас возникли вопросы о ходе призывной кампании, порядке исполнения воинской обязанности, отсрочке — звоните на горячую линию военного комиссариата Тульской области: 8 (4872) 22-34-44 .

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