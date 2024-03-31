Аналитика: Момент истины для «Арсенала»

Фото Алексея Пирязева

В третий раз подряд «Арсенал» сыграл 0:0, теперь с «Тюменью». Туляки упустили шанс взлететь на первое место, но по-прежнему идет в группе лидеров.

«Арсенал» – «Тюмень» – 0:0.

«Арсенал»: Кокарев, Коротков, Ботака-Иобома (Нижегородов, 46), Карамарко (Ндука, 46), Попов, Большаков, Макаров, Лёвин, Ткачёв (Бахар, 67), Гелоян, Окоронкво (Барков, 85).

Предупреждены: Карамарко, Ботака-Иобома – Шитов.

Судья – Иван Абросимов (Санкт-Петербург).

30 марта. Тула. Центральный стадион.

На игру с «Тюменью» в последний момент решили в целях обеспечения безопасности зрителей не пускать. При пустых трибунах «Арсеналу», конечно, не хватало дополнительных эмоций, которые дает поддержка болельщиков. Это, кстати, признал и главный тренер гостей Игорь Меньщиков, который сказал, что отсутствие зрителей им помогло. Александр Сторожук также сказал, что болельщики придали бы команде больше энергии. Но что случилось, то случилось. Обсуждать принятое решение уже смысла никакого.

Однако зададимся другим вопросом. Футбол все-таки для зрителей, почему бы в этой ситуации также быстро не решить вопрос с доступной всем болельщикам трансляцией; тем более, что есть целый тульский телеканал. Понятно, что теперь существуют права на телетрансляцию, но если зрителям отказали в проходе на матч по рекомендациям ФНЛ, значит неплохо бы самой ФНЛ озаботиться тем, чтобы сделать просмотр матчей, которые прошли без зрителей, максимально доступными.

А то, получается, у нас футбольные чиновники существуют в основном для наказаний и запретов. Или хотя бы сделать вывод на будущее – прописать в регламенте, что в подобных ситуациях клуб вправе организовать показ матча на местных ресурсах. Не все, в конце концов, готовы искать трансляцию в интернете.

Тем более, что игра, несмотря на отсутствие забитых мячей, получилась интересной. Думается, что «Тюмень» еще с матча первого круга была напугана «Арсеналом», находящимся на кураже, и подумала в первую очередь о том, чтобы максимально себя обезопасить. Не случайно Игорь Меньщиков после матча сказал, что они довольны ничьей, поскольку играли с одним из лидеров.

Ключевыми, наверное, стали два судейских решения, принятых не в пользу «Арсенала».

В первом тайме это был неназначенный пенальти за фол против Короткова, который Александр Сторожук назвал потом миллиарднопроцентным – игрок соперника ногой попал в голову футболисту «Арсенала», который выскочил у него из-за спины.

«А что тогда пенальти, если не это? Судья сказал: «Недостаточный контакт». Друг, подожди! А что тогда — достаточный? Чтобы человеку оторвали голову?», – эмоционально прокомментировал он этот эпизод для журналиста Ильева. Наверное, с просмотром ВАР такие пенальти теперь действительно дают, но без ВАРа не всякий арбитр на него решится, предпочтут перестраховаться.

А вот история с незасчитанным голом получилась более громкая. Голкипер «Тюмени» после навеса со штрафного до мяча не добрался, врезавшись в игрока «Арсенала», и мяч залетел в ворота. Такое случается иногда, даже с хорошими футболистами. Главный арбитр матча Иван Абросимов сначала уверенно показал на центр, потом, увидев подсказку судьи на линии, не менее уверенно взятие ворот отменил.

В этой ситуации нет стопроцентно устраивающего всех решения. Ведь в случае засчитанного гола точно так же возмущались бы представители соперника. У них тоже доказательства налицо – вратарь после столкновения упал на землю и потребовал медицинской помощи. Как мог так неудачно соприкоснуться с соперником голкипер, который на десять сантиметров выше игрока «Арсенала» и, по идее, должен бы смести его со своего пути, загадка. Но в игре по-прежнему есть свои маленькие футбольные хитрости, о которых когда-то любил говорить Владимир Маслаченко, и они тоже могут работать.

После матча, на эмоциях, Александр Сторожук заявил журналисту Ильеву, что у «Арсенала» нет турнирных амбиций.

И опять напомнил про то, что перед сезоном вопрос стоял о том, чтобы сохранить команду. Это, конечно, интересный поворот. Давно, казалось бы, мантра про то, как прошлым летом команда собиралась с мира по нитке утратила актуальность. Сама жизнь рассудила по иному. Но нет, когда что-то не получается, и она опять годится. Однако если турнирных амбиций нет, чего так нервничать? Рассказывать про неназначенные пенальти, чьи-то интриги, благодаря которым кто-то не хочет видеть «Арсенал» в группе лидеров. Конечно, кто-то не хочет. Как минимум пяток команд из группы лидеров мечтали бы, чтоб «Арсенал» шел пониже в турнирной таблице. А что, в спорте когда-то было по другому?

Интересно, а слова о том, что «Арсенал» будет подавать жалобу на судейство, были осознанными или после просмотра повторов еще можно передумать? В конце концов все было в своих руках. Моменты и подходы имелись. Причем уже существенно больше, по сравнению с игрой с «Волгарем». Как в том же интервью Ильеву сказал Сторжук, судьи судьями, но надо самим реализовывать, а с этим проблемы. Есть явное игровое преимущество, но создавать угрозу чужим воротам пока получается с трудом. То ли соперники настолько изучили манеру «Арсенала», и хорошо к ней готовятся, то ли команда пока не набрала оптимальную форму. Возвращение Окоронкво оказалось как нельзя более кстати. Даже при том, что лучшему бомбардиру лиги соперник уделил повышенное внимание, свой момент Окоронкво подкараулил, получив тонкую передачу на ход от Гелояна. В противоборстве с защитником и вратарем он сохранил мяч, но пробил в перекладину.

Зато «Арсенал» продлил свою суперзащитную серию. Вот уже восьмой матч подряд команда проводит без пропущенных мячей. Это самая длительная серия за все время выступлений тульских команд в чемпионатах СССР и России на всех уровнях. При этом вратарю Никите Кокареву нужны всего две минуты до установления абсолютного рекорда продолжительности вратарской сухой серии за всю историю чемпионатов СССР и России. Сейчас рекордное достижение у Максима Кликина, который в 2003 году отыграл 757 минут подряд без пропущенных мячей. У Кокарева на данный момент 756 минут. Конечно, огромная заслуга в этом всей обороны тульской команды, которая практически не дает сопернику шансов забить. Но и вклад Никиты Кокарева тоже очень высок. В этом матче, например, он здорово среагировал на коварный удар в дальний угол с линии штрафной.

Три нулевых ничьи подряд не очень оптимистичны, но сезон еще далеко не закончен. Спотыкаются все конкуренты, а пример той же «Родины», которая весенним рывком отыграла уже практически все отставание от лидеров, говорит о том, что два-три удачно проведенных матча могут вернуть ту уверенность в себе, которая, кажется, сейчас где-то заблудилась по дороге к «Арсеналу».

Апрель для него вообще станет моментом истины. Все мартовские неудачи забудутся, если команда выстрелит в решающих матчах, когда поочередно сыграет с «Химками», «Торпедо», махачкалинским «Динамо», «Аланией», а в начале мая с «Родиной».