В Туле стартовал Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Для педагогов будут организованы экскурсии, мероприятия, посвященные театральной и музейной педагогике.

С 27 по 29 марта в Туле проходит VI Всероссийский фестиваль клубов «Учитель года» «Российское учительство: воспитание через любовь». В нем принимают участие 200 педагогов из 36 регионов Российской Федерации, в том числе из ЛНР и ДНР.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоялась в Тульском государственном музее оружия.

От имени губернатора Алексея Дюмина к участникам обратился его первый заместитель Дмитрий Миляев. Он отметил, что область уже шестой раз становится центром притяжения для лучших педагогов страны.

В рамках фестиваля для педагогов будут организованы экскурсии, мероприятия, посвященные театральной и музейной педагогике, а также образовательный квест с мастер-классами от членов клуба «Учитель года Тульской области».

29 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдут финальные мероприятия фестиваля, посвященные Году семьи. Участники подготовят интерактивные выступления — инсценировку родительского собрания, где роль родителей будет отведена зрителям.