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В пос. Барсуки школьников кормили небезопасной молочкой
Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik.

В пос. Барсуки школьников кормили небезопасной молочкой

Нарушение технологии изготовления сливочного масла выявили сотрудники Россельхознадзора.

Представители межрегионального Управления ведомства проверили деятельность курского ООО «Молочные берега». Выяснилось, что в  сливочном масле «Крестьянское», которое выпускает эта фирма, содержатся жиры немолочного происхождения и сорбиновая кислота.

Это противоречит требованиям технических регламентов «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции», действующих на территории ЕАЭС.

Известно, что некачественное масло поставлялось в Барсуковскую школу им. А. М. Гаранина. Россельхознадзор направил производителю предостережение о недопустимости нарушений законодательства.

 

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