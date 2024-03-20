В редакции «Слободы» прошла экскурсия для тульских школьников

Корреспонденты и редакторы школьных газет и ТВ-студий смогли изнутри увидеть работу настоящего СМИ.

Экскурсия прошла в рамках проекта «Медиашкола для юнкоров школьных СМИ», организованного комитетом Тульской области по печати и массовым коммуникациям.

Редакцию посетили учащиеся гуманитарно-математического лицея, ЦО № 8, ЦО № 58 «Поколение будущего», гимназии № 11, Яснополянского образовательного комплекса им. Л. Н. Толстого и Центра поддержки одаренных детей «Созвездие».

Гендиректор ООО «Слобода», член Союза журналистов России Татьяна Алексеева рассказала юным журналистам, как работают сотрудники редакции газеты и чем занимается рекламный отдел. А шеф-редактор газеты «Слобода» Лариса Тимофеева провела экскурсию по редакции.

Проект «Медиашкола для юнкоров школьных СМИ» стартовал в 2022 году. Ребята уже познакомились с работой тульских газет и информационных агентств, побывали на Останкинской телебашне, посетили телеканалы «Первый Тульский» и ГТРК «Тула».