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В Тульской области выберут лучшего детского таксиста
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области выберут лучшего детского таксиста

Водителям нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети областной столицы.

16 апреля в Туле на территории парка «Патриот» пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участникам нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети областной столицы.

Важный этап состязаний — практический тур. Участникам предстоит преодолеть непростую конкурсную дистанцию. Особое внимание уделят детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания: «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».

— Перед стартом автокресло находится в багажнике. После команды «старт», участнику необходимо достать из багажника автокресло и правильно установить его в салон автомобиля», — рассказывает руководитель проекта Кирилл Казанин.

При конкурсном заезде ребенка в машине не будет. Но жюри определит аккуратность маневрирования при помощи стакана воды. Его установят на крыше автомобиля. Водителю нужно доехать до финиша, не разлив воду и не разбив стакан.

Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель отправится на финал конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Главный приз– 150 тысяч рублей и легковой автомобиль.

Организаторы — Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГИБДД МВД России. 

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сегодня, в 11:45 +1
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