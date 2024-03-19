В Тульской области выберут лучшего детского таксиста

16 апреля в Туле на территории парка «Патриот» пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Участникам нужно будет показать знания ПДД, закона о такси, достопримечательностей и улично-дорожной сети областной столицы.
Важный этап состязаний — практический тур. Участникам предстоит преодолеть непростую конкурсную дистанцию. Особое внимание уделят детской безопасности. Организаторы предусмотрели специальные испытания: «Установка детского автокресла» и «Плавность вождения».
— Перед стартом автокресло находится в багажнике. После команды «старт», участнику необходимо достать из багажника автокресло и правильно установить его в салон автомобиля», — рассказывает руководитель проекта Кирилл Казанин.
При конкурсном заезде ребенка в машине не будет. Но жюри определит аккуратность маневрирования при помощи стакана воды. Его установят на крыше автомобиля. Водителю нужно доехать до финиша, не разлив воду и не разбив стакан.
Водители такси, занявшие первые три места, разделят между собой 30 тысяч рублей от организаторов. Победитель отправится на финал конкурса, где поборется с сильнейшими водителями со всей страны. Главный приз– 150 тысяч рублей и легковой автомобиль.
Организаторы — Общественный Совет по развитию такси при поддержке Министерства транспорта РФ и ГИБДД МВД России.